Las cuentas nómina de diciembre que más pagan: CaixaBank, BBVA y otros bancos ya rozan los 760 euros

Diciembre vuelve a traer una competición bastante agresiva entre los principales bancos para captar nóminas. Las entidades han decidido cerrar el año con promociones más fuertes que los meses anteriores, con regalos en efectivo que van desde 150€ hasta 760€, además de smartphones de última generación en algunos casos. Todo ello sin comisiones y con la posibilidad de abrir la cuenta online en pocos minutos.

Estas ofertas pueden ser una oportunidad real para mejorar condiciones… siempre que tengas claro qué permanencia exige cada banco y qué requisitos debes cumplir mes a mes para no perder el incentivo. Te dejamos aquí las propuestas más interesantes del mes y lo que necesitas saber para elegir con criterio.

1. Caixabank – Cuenta Online Sin Comisiones con nómina (hasta 250€, 150€ o smartphone Samsung)

Caixabank es, sin duda, una de las entidades más agresivas este mes. Ofrece dos vías para obtener premio por traer la nómina: dinero directo o un smartphone Samsung, dependiendo del ingreso mensual que domicilies.

Para quienes prefieren efectivo, el banco entrega 250€ si la nómina es de 1.500€ o más, o 150€ si está entre 900€ y 1.499€. A cambio, la entidad solicita domiciliar tres recibos, realizar tres compras con tarjeta de crédito cada trimestre y mantener la permanencia durante 48 meses.

La segunda alternativa es el regalo tecnológico. Con nómina superior a 900€ puedes obtener un Samsung Galaxy A26, con más de 1.500€ el Galaxy A36 y, si superas los 2.500€, el Samsung Galaxy S24 FE. Los requisitos y la permanencia son exactamente los mismos que en la promoción en efectivo. Todas las ofertas están disponibles hasta el 31/12/2025.

Es una cuenta pensada para quienes buscan un incentivo alto y usan la cuenta para su operativa diaria sin problema en cumplir los requisitos establecidos.

2. Santander – Cuenta Online: hasta 400€ en efectivo con requisitos sencillos

Santander entra en el ranking de diciembre con una oferta directa y fácil de entender: hasta 400€ en efectivo por domiciliar la nómina y algunos recibos. Es una de las promociones más flexibles del mes, pensada para quienes buscan una recompensa rápida sin complicaciones añadidas.

Para conseguir 300€, basta con domiciliar una nómina mínima de 600€ y dos recibos, lo que la convierte en una opción accesible para prácticamente cualquier trabajador. Si tu nómina supera los 2.500€, el banco suma 100€ adicionales, alcanzando así los 400€ de bonificación total. La cuenta no tiene comisiones, se gestiona íntegramente online y exige una permanencia de 24 meses, alineada con la mayoría de ofertas del mercado. La promoción está disponible hasta el 14/01/2026.

3. Banco Sabadell – Cuenta Online Sabadell (hasta 400€ en efectivo)

Sabadell apuesta por una promoción más sencilla: 400€ en efectivo si traes una nómina de 1.000€ o superior y activas Bizum con ellos. La permanencia es de 12 meses, claramente inferior a la de otros bancos, y la oferta está disponible hasta el 03/12/2025.

Para quienes buscan una bonificación elevada sin comprometerse durante años, es una de las ofertas más equilibradas del mes.

4. Imagin – Cuenta corriente sin comisiones (hasta 250€ o 150€)

Imagin mantiene su estrategia orientada a perfiles digitales con una promoción directa: 250€ por nómina de 1.500€, o 150€ para nóminas entre 900€ y 1.499€. A diferencia de otras entidades jóvenes, la permanencia es de 48 meses, por lo que conviene asegurarse de que usarás la cuenta como principal.

La promoción está disponible hasta el 31/12/2025. Es una alternativa interesante si quieres operar sin comisiones y te encaja el ecosistema digital de la marca.

5. ABANCA – Cuenta Nómina (hasta 500€ o 185€)

ABANCA mantiene una de las promociones más conocidas del mercado: 500€ para nóminas a partir de 1.200€ y 185€ si los ingresos están entre 800€ y 1.199€. Exige activar la correspondencia online, no realizar operaciones en oficina y mantener la cuenta durante 24 meses. La oferta está disponible hasta el 31/12/2025. Es una opción sólida si buscas efectivo inmediato con unos requisitos relativamente asumibles.

6. BBVA – Cuenta Online Sin Comisiones / Cuenta Nómina (hasta 760€ en total)

BBVA ofrece la recompensa más alta de diciembre, aunque dividida en varios conceptos mensuales. Puedes sumar hasta 760€ al año si cumples con los cuatro bloques:

Bizum : 120€/año si envías al menos 10€ al mes.

: 120€/año si envías al menos 10€ al mes. Tarjeta Aqua Débito: 120€/año si tus pagos mensuales alcanzan 10€ o más.

120€/año si tus pagos mensuales alcanzan 10€ o más. Recibos : 120€/año si los recibos domiciliados suman 10€ mensuales.

: 120€/año si los recibos domiciliados suman 10€ mensuales. Nómina: 400€/año si es igual o superior a 800€.

La gran ventaja es que no tiene permanencia, algo poco habitual en este tipo de promociones. La oferta está vigente hasta el 08/01/2026. Es una cuenta especialmente interesante para quienes utilizan Bizum y la tarjeta a diario, ya que el sistema de incentivos se basa en la operativa mensual.

Qué debes tener claro antes de elegir

Aunque estas promociones son atractivas, no siempre la mejor oferta es la que regala más dinero.

Mira primero la permanencia. Si no estás dispuesto a mantener la cuenta tres o cuatro años, opciones como Sabadell o BBVA pueden ser más realistas.

Si no estás dispuesto a mantener la cuenta tres o cuatro años, opciones como Sabadell o BBVA pueden ser más realistas. Valora si cumplirás los requisitos cada mes. Las bonificaciones de BBVA, por ejemplo, dependen de tu actividad real con la cuenta.

Las bonificaciones de BBVA, por ejemplo, dependen de tu actividad real con la cuenta. Evita cambiar de banco solo por el regalo. Si los requisitos no encajan con tu operativa, acabarás frustrado.

Si los requisitos no encajan con tu operativa, acabarás frustrado. Revisa qué comisiones aplican fuera de la promoción. Aunque todas las cuentas son sin comisiones, siempre conviene repasar condiciones.

Conclusión

Las cuentas online sin comisiones se han convertido en un canal clave para captar clientes y diciembre lo deja muy claro: hay bancos ofreciendo hasta 760€ o smartphones de última generación solo por traer la nómina. La clave es elegir la oferta que realmente encaje con tu situación, valorar la permanencia y asegurarte de que los requisitos no te supondrán un esfuerzo adicional.

Fuente: Kelisto.es a 02/12/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra cuentas nómina con promociones en efectivo. En la selección solo aparecen ofertas que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado tener presencia en este medio.