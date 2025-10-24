Cuesta mucho menos que una Dyson y limpia igual de bien: la aspiradora sin cable de Rowenta que sorprende

Cada vez más personas se pasan a las aspiradoras sin cable por pura comodidad. Lo que antes era un lujo —potencia, autonomía y libertad de movimiento— ya es algo accesible. Y buena parte de la culpa la tiene esta Rowenta X-Pert 6.60, un modelo que se mueve con la ligereza de una escoba pero limpia como una aspiradora tradicional. Su secreto está en una batería de litio de larga duración, un motor eficiente y un gatillo Boost que multiplica la potencia en segundos.

Ahora mismo está disponible en Amazon por 119,99 € (un 25% menos), y se ha convertido en una de las alternativas más sólidas a Dyson por su relación entre rendimiento y precio.

Tres funciones en una sola máquina (y sin complicaciones)

Rowenta X-Pert 6.60 Amazon Amazon

La Rowenta X-Pert 6.60 es una de esas aspiradoras que hacen que limpiar deje de ser una tarea pesada. Su diseño 3 en 1 permite usarla como aspiradora escoba, aspiradora de mano o aspiradora de techo, cubriendo desde el sofá hasta las cortinas o los rincones más altos.

Pesa poco, se desmonta en segundos y su cabezal motorizado con luces LED facilita ver el polvo incluso debajo de los muebles. Además, incluye dos velocidades —una estándar y otra con modo Boost— para adaptar la potencia según la superficie. Su batería de iones de litio de 45 minutos de autonomía es más que suficiente para limpiar toda la casa sin interrupciones, y se recarga por completo en unas horas.

Y lo mejor: todo el cuerpo del aparato es modular, ergonómico y sin cables, lo que hace que se pueda mover fácilmente entre habitaciones o plantas sin depender de enchufes.

Silenciosa, ligera y perfecta para hogares con mascotas

Una de las ventajas más comentadas es su nivel de ruido reducido. A diferencia de otros modelos más pesados o ruidosos, la X-Pert 6.60 permite limpiar mientras alguien duerme o trabaja sin que resulte molesto. Su cepillo motorizado atrapa eficazmente pelos de mascotas, migas o polvo fino, y el depósito se vacía fácilmente con un solo clic, sin contacto con la suciedad.

También destaca su diseño compacto, que se guarda en vertical sin ocupar espacio, algo muy valorado en pisos pequeños. Por su versatilidad, ligereza y buena potencia, muchos usuarios la consideran una opción intermedia perfecta entre las escobas básicas y los modelos premium.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.