Deja atrás los relojes básicos: Amazfit GTR 3 Pro es el reloj inteligente premium que mide hasta tu nivel de estrés
Ha bajado un 50% en Amazon, una oportunidad para subir de nivel sin pagar de más
¿Y si tu reloj pudiera decirte cómo estás antes incluso de que tú lo notes? Eso es lo que muchos están descubriendo con el Amazfit GTR 3 Pro, un smartwatch que va mucho más allá de contar pasos o recibir notificaciones. Este modelo de gama alta de Amazfit integra funciones de salud, deporte, control de estrés y música, y ahora mismo está rebajado a la mitad, algo poco habitual en relojes de este nivel.
Mide tu salud en segundos, recibe llamadas y controla la música… sin sacar el móvil
Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de medir cuatro métricas clave (ritmo cardíaco, oxígeno, estrés y respiración) con un solo toque y tener los resultados en menos de un minuto. Perfecto para quienes quieren conocer su estado físico real, no solo pasos o calorías.
El control de llamadas por Bluetooth, la conexión con Alexa, el almacenamiento interno para música (hasta 470 canciones) y su compatibilidad con asistentes de voz hacen que muchas veces ni siquiera tengas que sacar el teléfono del bolsillo. Ya sea para entrenar, salir a caminar o trabajar, lo puedes hacer todo desde la muñeca.
Y si eres de los que no quieren cargar el reloj todos los días, este modelo ofrece hasta 12 días de autonomía, incluso con uso moderado.
Pensado para quienes entrenan, se mueven o simplemente quieren cuidarse más
El Amazfit GTR 3 Pro viene con más de 150 modos deportivos, desde running hasta yoga o natación (resiste hasta 5 ATM). Tiene GPS integrado de alta precisión y un diseño elegante, con pantalla AMOLED de 1,45” que se ve bien incluso bajo el sol.
Pero no es solo para deportistas: es igual de útil para quienes quieren mejorar sus hábitos diarios, gestionar el estrés o tener un poco más de control sobre su salud física y mental.
Por eso muchos lo ven como una de las mejores alternativas a otros relojes más caros: ofrece lo mismo (o más) por bastante menos.
Un reloj puede darte la hora. Este puede ayudarte a entender cómo estás y a sentirte mejor cada día.
