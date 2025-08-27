La dermatóloga Lillian Montalvo, sobre la piel seca: "Esta crema de ácido láctico devuelve suavidad en solo 2 semanas"

Seguro que alguna vez te has fijado en cómo la piel de brazos, codos o rodillas se vuelve áspera y opaca, como si tuviera un aspecto arrugado parecido al papel crepé. Ese fenómeno, conocido popularmente como “crepey skin”, es una de las consultas más habituales en dermatología. Y justo de eso habló en TikTok la doctora Lillian Montalvo, con 22 años de experiencia, al recomendar un producto concreto: AmLactin, una loción corporal con ácido láctico al 12 %, disponible en Amazon por 53,99 € y con más de 17.000 valoraciones positivas.

El “truquito” de la dermatóloga que se ha hecho viral

En el vídeo, Montalvo explica que el secreto está en el lactato de amonio al 12%, un activo que hidrata de forma intensa y, al mismo tiempo, exfolia suavemente la piel eliminando las células muertas responsables del aspecto áspero. Su recomendación es aplicarla siempre después de la ducha, en menos de 3 minutos, para que los ingredientes penetren mejor en la piel.

Otro detalle que señala la especialista: no conviene usarla justo después del afeitado, porque puede generar irritación. Según su experiencia, el cambio en la textura puede notarse a partir de las dos semanas de uso constante, aunque el resultado óptimo llega entre las 4 y las 8 semanas.

La doctora incluso destaca beneficios adicionales: también puede mejorar el aspecto de codos y rodillas oscuras, zonas que suelen resecarse más y que muchas personas quieren suavizar. No es casualidad que dermatólogos en todo el mundo recomienden productos con alfa-hidroxiácidos como el ácido láctico para renovar la piel de forma segura.

¿Por qué AmLactin es una de las más valoradas en Amazon?

AmLactin

Este tipo de lociones suelen tener buena acogida, pero AmLactin ha logrado situarse como referencia. Su fórmula con 12 % de ácido láctico clínicamente probado tiene un pH equilibrado y está pensada para hidratar a la vez que fomenta la renovación celular. Es ligera, sin fragancia y no grasa, lo que facilita su uso diario.

Las más de 17.000 reseñas la colocan como una de las más vendidas dentro de la categoría de hidratantes corporales en Amazon, con comentarios que repiten la misma idea: suaviza la piel de forma visible y ayuda a mantenerla flexible en zonas complicadas como piernas, brazos o incluso manos secas.

Aunque la crema sea la protagonista, la dermatóloga recuerda que los mejores resultados llegan al combinarla con hábitos básicos de cuidado: protegerse del sol, hidratarse bien, mantener una dieta saludable y ser constante en la aplicación. En definitiva, no es un “truco mágico”, sino una ayuda eficaz dentro de una rutina de cuidado de la piel.

