ENGWE P275 SE: una e-bike urbana elegante, cómoda y muy equilibrada para moverse por la ciudad

Hay bicis eléctricas que intentan serlo todo a la vez y otras que tienen muy claro para qué han sido diseñadas. La ENGWE P275 SE pertenece al segundo grupo: está pensada para la ciudad y lo hace realmente bien. Llevo varios días usándola para mis desplazamientos diarios —al trabajo, recados, cruzar la ciudad en hora punta— y la sensación general es que es una e-bike fácil de llevar, muy cómoda y con el punto justo de asistencia para que llegues fresco sin renunciar a pedalear. No intenta ser una “fatbike camuflada” ni una todoterreno; es una bici urbana elegante, ligera y práctica, que encaja en la vida real de quien se mueve cada día por asfalto.

Unboxing y primeras impresiones

La P275 SE llega muy bien protegida y con el montaje medio hecho. En menos de una hora la tenía lista: colocar la rueda delantera con el cierre rápido, ajustar el manillar, colocar el guardabarros, el portaequipajes y los pedales. Algo que agradecí es que la batería viene accesible desde el primer momento, así que pude ponerla a cargar mientras terminaba el montaje.

Nada más tenerla delante, transmite sensación de bici “seria”: diseño limpio, cuadro de aluminio con batería integrada, líneas urbanas y un aspecto más cercano a una trekking premium que a una típica e-bike económica. Las soldaduras están bien rematadas y el acabado es más elegante de lo que esperaba por el precio actual (unos 1.099 € con descuento durante Black Friday).

Diseño urbano y comodidad desde el primer minuto

La P275 SE tiene un cuadro tipo step-through, lo que hace muy fácil subirse y bajarse aunque lleves mochila o ropa más formal. El manillar se regula en altura, igual que el sillín, así que es sencillo adaptarla a distintas estaturas. La postura es muy cómoda: espalda relativamente recta, muñecas relajadas y buena visibilidad en ciudad.

El sillín es un poco mullido y, además, la tija tiene un pequeño sistema de amortiguación que suaviza baches y adoquines. No es una bici diseñada para pistas ni terrenos de tierra —y no lo recomiendo para eso—, pero en asfalto, carril bici y ciudad se siente perfecta para pedalear a diario.

Los neumáticos 27,5" x 1,95 son claramente urbanos: ruedan muy finos, tienen buena inercia y aportan esa sensación de ligereza que en ciudad se agradece. También llevan capa antipinchazos, algo que siempre suma tranquilidad en el día a día.

Manillar, mandos y display: sencillo, práctico y fácil de usar

El manillar tiene un ancho que da control sin ser excesivo. A la izquierda están los botones de asistencia eléctrica (5 niveles), que permiten subir o bajar la ayuda sin quitar la mano del puño.

A la derecha, el cambio Shimano de 7 velocidades hace su papel correctamente: los cambios entran limpios y es más que suficiente para ciudad.

La pantalla central a color es clara y fácil de leer, con velocidad, nivel de asistencia, distancia y datos básicos. Eso sí: no muestra el porcentaje exacto de batería, solo una barra por segmentos. En ciudad no supone un problema porque el consumo es moderado, pero sería un punto a mejorar para quienes prefieren ver el dato exacto.

Motor, sensor de par y conducción en ciudad

El motor de 250W cumple con la normativa europea y da lo que se necesita para moverse por ciudad con agilidad. La clave aquí no es la potencia, sino el sensor de par de 42 Nm: la bici responde de forma inmediata en cuanto presionas el pedal. No tienes ese medio segundo “muerto” típico de otras e-bikes con sensor de cadencia. Aquí pedaleas y la asistencia entra al momento, con naturalidad.

En llano y en tráfico urbano se siente ágil y agradable. En cuestas responde bien si subes la asistencia, pero hay que acompañarla pedaleando: esta bici está pensada para moverse, no para “arrastrarte” sin esfuerzo como haría una fatbike más potente.

Es una bici que te ayuda, pero no te desconecta del pedaleo. Perfecta si quieres llegar sin sudar, pero con la sensación de haber pedaleado.

Frenos, suspensión y seguridad

ENGWE ha apostado por frenos hidráulicos de 160 mm, algo que no siempre se ve en esta gama de precio. La frenada es potente, progresiva y fácil de modular. En ciudad se agradece, sobre todo entre coches o en bajadas con semáforos al final.

En cuanto a suspensión, lleva horquilla delantera con bloqueo y la tija de sillín con pequeño amortiguador. En asfalto dan muy buen resultado. Ahora bien, si tu idea es usarla por pistas de piedras o terrenos más irregulares, no es la bici adecuada: esta P275 SE es 100% urbana.

Luces delantera y trasera incluidas, y esta última se ilumina más al frenar. Un detalle que suma en seguridad y que debería ser obligatorio en cualquier e-bike urbana.

Batería, autonomía y carga

La batería de 36V 13Ah está integrada en el cuadro y puede extraerse con llave para cargarla en casa. La marca habla de hasta 120 km en PAS 1, pero siendo realistas, en uso urbano normal con mezcla de niveles, la autonomía ronda los 70–90 km dependiendo de peso, viento y desnivel.

El cargador tarda entre 5 y 7 horas en una carga completa. No es ultrarrápido como el de otras ENGWE más recientes, pero para una bici urbana que se carga por la noche es más que suficiente.

Portaequipajes y detalles que facilitan la vida

El portaequipajes trasero soporta oficialmente hasta 25 kg. Personalmente lo veo lo suficientemente robusto como para aguantar más (sin recomendarlo, claro), pero con 25 kg ya puedes llevar alforjas, compra o incluso adaptarlo para silla infantil si cumple con tu normativa local. Es uno de esos extras que hacer que esta bici sirva de verdad para el día a día.

El caballete es estable y aguanta el peso de la bici sin que se tambalee, algo que por desgracia no se puede decir de todas.

Mi valoración tras usarla varios días

La ENGWE P275 SE es una e-bike urbana muy equilibrada: elegante, práctica, suave al pedalear y con una asistencia que se siente inteligente y no intrusiva. Es la típica bici que te anima a usarla a diario porque no complica la vida: llegas, te subes, pedaleas y disfrutas del trayecto.

No es para ti si buscas una bici eléctrica que tire sola o para uso más aventurero. Tampoco si quieres precisión absoluta del % de batería en pantalla. Pero si lo que quieres es una e-bike fiable, con estilo, legal, cómoda y perfecta para ciudad, es de las opciones más completas y sensatas que he probado en este rango de precio.

Con el descuento actual de Black Friday, por 1.099 € está especialmente bien posicionada frente a competidoras que ofrecen menos por más dinero.

En tres palabras: urbana, cómoda y recomendable.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.