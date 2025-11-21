Con esta bajada, el Pixel 8 Pro vuelve a ser ese Android que compite con el iPhone 17

El Google Pixel 8 Pro es uno de esos móviles que, cuando baja de precio, te obliga a mirar dos veces. Y en pleno Black Friday de AliExpress, se ha desplomado hasta 388,99 euros usando el código BFES50, convirtiéndose otra vez en esa alternativa premium que rivaliza sin complejos con el iPhone 17. Para quien busca un Android potente, con fotografía brutal y una experiencia de software que no tiene imitaciones, esta es la oportunidad perfecta.

Un veterano con alma de flagship moderno

Pixel 8 Pro. Amazon.

Aunque ya no es el “niño nuevo”, el Pixel 8 Pro sigue teniendo eso que llamamos personalidad tech: una mezcla muy bien equilibrada entre hardware y software que no depende de cifras exageradas, sino de resultados reales.

Su pantalla OLED de 6,7” se mantiene como una de las más agradables para ver contenido —y el refresco adaptativo de 1-120 Hz sigue siendo una delicia si te pasas el día entre apps, scroll y vídeos. El Tensor G3 nunca pretendió ser el más rápido del mundo, pero sí el más útil: traducciones al vuelo, edición fotográfica casi mágica y funciones de IA que realmente se usan, no solo se presumen.

En fotografía, lo de siempre: Google juega en su propia liga. La triple cámara de 50 MP + 48 MP + 48 MP sigue sacando ventaja en escenas difíciles, en fotos de noche, en retratos y en colorimetría. Y lo más importante… lo hace sin que tengas que tocar nada. Apuntas y sale bien. Ese es el encanto del Pixel.

La cámara frontal de 10,5 MP también cumple de sobra, especialmente si haces videollamadas o te gusta grabar stories con buena calidad incluso de noche.

En conjunto, sigue siendo uno de esos móviles que envejecen mejor que la mayoría: fluido, muy estable y con ese soporte de software que convierte cada actualización en un pequeño estreno.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.