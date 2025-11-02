Si estás pensando en cambiar de reloj, estas tres opciones de Casio, Tommy Hilfiger e Invicta son apuestas seguras

Aunque el móvil ha reemplazado al reloj para mirar la hora, sigue habiendo algo especial en llevar un reloj de pulsera. Es un detalle de estilo, una forma de expresar personalidad y, en muchos casos, una pieza que se mantiene impecable durante años.

Hoy, tres modelos muy distintos —Casio, Tommy Hilfiger e Invicta— destacan por ofrecer buen diseño, fiabilidad y materiales duraderos sin necesidad de gastar una fortuna.

Casio MTP-1302PD – el reloj clásico que siempre vuelve

Casio MTP-1302PD Amazon Amazon

El Casio MTP-1302PD es uno de esos relojes que nunca pasan de moda. Su diseño sobrio y equilibrado combina caja y correa de acero inoxidable con una esfera negra de estilo analógico, protegida por cristal mineral resistente a arañazos. Cuenta con movimiento de cuarzo japonés, conocido por su precisión y bajo mantenimiento, y un calendario de fecha en el dial que aporta funcionalidad sin romper la estética minimalista.

Es resistente al agua hasta 50 metros, lo que permite usarlo a diario sin preocuparse por salpicaduras o lluvia. Ideal para quien busca un reloj elegante, resistente y de confianza, perfecto tanto para oficina como para uso informal.

Tommy Hilfiger Multifunción – elegancia moderna con 41% de descuento (110,97 €)

Tommy Hilfiger Multifunción Amazon Amazon

El reloj Tommy Hilfiger Multifunción combina diseño contemporáneo con materiales de calidad. Su caja de acero inoxidable de líneas limpias se complementa con esfera texturizada y subesferas funcionales para fecha y cronómetro. Disponible con correa de acero o silicona, se adapta tanto a un estilo clásico como deportivo.

Destaca por su movimiento de cuarzo fiable, resistencia al agua de 50 metros y el inconfundible logo tricolor de la marca a las 12 horas. Su diseño es moderno pero versátil, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un reloj que sirva tanto para trabajar como para salir a cenar. Con un 41 % de rebaja, ofrece una excelente relación entre estética y prestaciones dentro de su gama.

Invicta Pro Diver – el reloj deportivo con presencia y durabilidad (59,37 €)

Invicta Pro Diver Amazon Amazon

El Invicta Pro Diver es un reloj pensado para quienes prefieren un estilo más robusto y deportivo. Inspirado en los relojes de buceo clásicos, presenta caja y brazalete de acero inoxidable, bisel giratorio unidireccional y marcadores luminosos para facilitar la lectura bajo el agua o en condiciones de poca luz.

Funciona con movimiento de cuarzo preciso, y su diámetro de 40 mm lo hace equilibrado en muñeca, sin resultar ni demasiado grande ni pequeño. Tiene resistencia al agua de 200 metros, algo poco común en este rango de precios, lo que lo convierte en un modelo resistente y funcional tanto para uso diario como para actividades acuáticas.

El diseño, con esfera azul o negra según la versión, y detalles metálicos pulidos, le da una presencia imponente sin perder elegancia. Una alternativa asequible y duradera para quienes buscan un reloj con personalidad y estética deportiva.

