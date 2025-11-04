Si estás planeando rutas este otoño, estas Columbia Newton Ridge Plus II WP pueden ser tu mejor inversión: duraderas, seguras y muy cómodas

El otoño es una de las mejores épocas para salir a caminar por la montaña o explorar rutas rurales, pero también cuando más se pone a prueba el calzado. Suelos húmedos, barro, piedras resbaladizas… Si tus botas ya piden relevo, las Columbia Newton Ridge Plus II WP son una apuesta segura. Ahora tienen un 35% de descuento (78,11 € en Amazon) y siguen siendo una de las opciones más recomendadas por excursionistas y senderistas por su equilibrio entre comodidad, impermeabilidad y durabilidad.

Diseñadas para durar: tracción, confort y protección

Columbia Newton Ridge Plus II WP Amazon Amazon

Estas botas de senderismo de Columbia están fabricadas con una combinación de piel, malla y materiales sintéticos que las hace resistentes y ligeras al mismo tiempo. La tecnología Omni-Tech™ garantiza que sean impermeables pero transpirables, permitiendo mantener el pie seco incluso bajo lluvia o al cruzar charcos, sin esa sensación de humedad interior.

La entresuela ligera con amortiguación avanzada absorbe el impacto de cada pisada, reduciendo la fatiga incluso en rutas largas, mientras que la suela de goma Omni-Grip™ ofrece un agarre firme sobre tierra, piedra o barro. Su diseño con tacos multidireccionales mejora la tracción en pendientes o zonas húmedas, algo que se agradece especialmente en senderos otoñales o rutas de media montaña.

Además, el cuello y la lengüeta acolchados mejoran la sujeción del tobillo sin rigidez, proporcionando una sensación de estabilidad natural, y el sistema de cordones metálicos asegura un ajuste firme y duradero.

Ideales tanto para principiantes como para rutas exigentes

Uno de los puntos más valorados de las Newton Ridge Plus II WP es que no necesitan periodo de adaptación: son cómodas desde el primer día. Su peso moderado y su estructura equilibrada las hacen perfectas tanto para quienes empiezan a hacer senderismo como para excursionistas habituales que buscan unas botas fiables y polivalentes.

Son también una buena opción para escapadas rurales, viajes o días de lluvia en ciudad, ya que su diseño sobrio permite combinarlas fácilmente con vaqueros o ropa técnica. Y gracias a la calidad de los materiales y al refuerzo de la puntera, resisten años de uso intensivo sin perder impermeabilidad ni forma.

En definitiva, son esas botas que no llaman la atención por diseño, sino por cómo rinden en condiciones reales: terrenos difíciles, cambios de clima y largas caminatas.

