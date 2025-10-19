Este chollo tecnológico está arrasando en España: tablet Android 14 con 22 GB de RAM y teclado incluido

Si creías que una tablet potente y completa costaba más de 300 €, esta oferta te hará replanteártelo. La nueva tablet Android 14 de 2025 está arrasando en Amazon gracias a una combinación que parecía imposible: rendimiento de gama media-alta, accesorios incluidos y un precio de risa.

Y no es para menos. Su ficha técnica impresiona: 22 GB de RAM (expandida), procesador Octa-Core, 128 GB de almacenamiento ampliable hasta 1 TB, y todo con un diseño metálico ultrafino que recuerda a modelos de marcas mucho más caras.

Potencia real y Android 14

Equipada con Android 14, ofrece una experiencia fluida, segura y moderna, compatible con las últimas aplicaciones y funciones de inteligencia artificial. El chip Octa-Core y la memoria de 22 GB permiten abrir varias apps a la vez sin lag, ver series en streaming o trabajar con documentos sin esfuerzo.

Además, su pantalla de 10,1 pulgadas HD+ con protección ocular y certificación Widevine L1 te permite disfrutar de Netflix, Prime Video o YouTube en alta definición.

Ideal para estudiar, trabajar o ver pelis

Esta tablet viene con teclado, ratón y funda incluidos, lo que la convierte en un pequeño ordenador portátil ideal para clases, teletrabajo o viajes. Su batería de 8.000 mAh garantiza largas sesiones sin preocuparte por el enchufe, mientras que el doble Wi-Fi, el Face ID y sus cámaras de 8 MP y 5 MP redondean una experiencia completa.

Un chollo difícil de repetir

Por 79,99 € (antes 199,99 €), esta tablet Android 14 con teclado se ha convertido en uno de los chollos tecnológicos más comentados del momento en España. Ligera, rápida y elegante, es perfecta tanto para estudiantes como para quienes buscan una segunda pantalla para el sofá o los viajes.

