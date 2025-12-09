Este MacBook Air por menos de 500 euros está rompiendo el mito de que un portátil Apple siempre tiene que ser caro

Durante años se ha asumido que tener un portátil Apple implicaba hacer una gran inversión. Pero este mes, el MacBook Air de 13” (2020, M1) reacondicionado aparece en Back Market por 499€, rompiendo por completo esa idea. Un portátil que, aunque no es el último modelo, sigue ofreciendo una experiencia fluida, una batería excelente y un diseño que apenas ha envejecido. Para estudiantes, trabajadores remotos o quien necesite algo fiable sin gastar demasiado, es uno de los chollos del momento.

Rendimiento real, buena pantalla y una batería que sigue sorprendiendo en 2025

El portátil que cambió a Apple sigue dando guerra: MacBook Air M1 reacondicionado por menos de 500 euros Google Google

Lo que distingue a este modelo —y lo que explica su popularidad incluso años después— es el chip M1. Fue la primera generación de procesadores propios de Apple y cambió para siempre cómo se comportaban los Mac: arranque rápido, apps que vuelan, un consumo bajísimo y una estabilidad que se nota en el día a día. Aunque hoy existan modelos más potentes, el M1 sigue siendo más que suficiente para edición ligera, ofimática, navegación con muchas pestañas y tareas creativas moderadas.

La pantalla Retina de 13 pulgadas mantiene ese nivel de nitidez y color que Apple cuida tanto. Para estudiar, trabajar con textos, ver contenido o retocar fotos ocasionalmente, es una pantalla que se disfruta desde el primer día. Y pese a ser un portátil compacto, el sonido estéreo tiene buena presencia, algo que suele sorprender en equipos tan finos.

Una de sus mayores ventajas sigue siendo la autonomía. El M1 es extremadamente eficiente: permite una jornada completa de uso sin preocuparse por el cargador, ideal para universitarios que pasan muchas horas fuera o profesionales que trabajan en movilidad. El portátil pesa 1,29 kg, así que llevarlo en la mochila no se nota.

Este modelo reacondicionado cuenta con 8GB de RAM y 128GB de SSD. No es la configuración más grande, pero para tareas cotidianas es suficiente, y siempre existe la opción de usar almacenamiento externo si manejas archivos pesados. Además incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, dos puertos USB-C y compatibilidad con macOS Sequoia.

Elegirlo reacondicionado tiene su sentido: Back Market revisa cada unidad, la somete a pruebas y la certifica antes de venderla. Para muchos usuarios, pagar menos por un producto que funciona igual que uno nuevo —y además reducir residuos electrónicos— es una decisión lógica.

Si lo que quieres es un portátil silencioso, ligero y fiable, este MacBook Air sigue siendo uno de los más equilibrados del catálogo Apple. No es para juegos exigentes ni para ediciones de vídeo pesadas, pero para todo lo que hace el usuario medio, simplemente funciona.

Un portátil que demuestra que calidad y buen precio pueden ir de la mano

Por menos de 500€, este MacBook Air se convierte en un acierto para quienes buscan un equipo duradero y cómodo con el sello Apple sin pagar precio de lanzamiento. Una opción muy tentadora para regalar… o para actualizar tu propio equipo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.