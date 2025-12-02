Este móvil de gama media más vendido de Xiaomi es un acierto total y está rebajado por menos de 160 euros

¿Estás pensando en cambiar de smartphone antes de terminar el año? Pues bien, en el caso de que quieras un móvil económico que rinda bien en el día a día sin necesidad de gastar demasiado, este Xiaomi Redmi Note 14 Pro es un auténtico chollo en estos momentos, ya que tiene un descuento que supera el 50% y lo deja más barato que nunca.

Este móvil de Xiaomi salió a la venta por un precio recomendado de 349,99 euros a principio de año, y casi 365 días después podemos aprovechar para conseguirlo por casi 200 euros menos. Sí, has leído bien. En estos momentos tiene un gran descuento en AliExpress, donde también podemos aplicar el cupón 'MESAE06' durante el proceso de compra para dejarlo por un precio final de 156,29 euros.

Compra el Xiaomi Redmi Note 14 Pro por casi 200 euros menos

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro va a cerrar el año siendo uno de los móviles más vendidos de la marca y de lo mejor que hemos probado en relación calidad-precio. Su diseño cambia bastante con respecto a la anterior generación, pues, a pesar de que el chasis está construido en plástico, se siente de mejor calidad en las manos y viene con un gran módulo de cámara casi circular.

En cuanto al apartado visual, es uno de los motivos de peso para apostar por él. Monta un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits, notablemente superior al de generaciones anteriores. Los colores vivos y el buen contraste están más que asegurados, algo clave a la hora de ver vídeos en aplicaciones como YouTube o jugar.

Bajo el capó el protagonista es un procesador MediaTek Helio G100-Ultra que, aunque ya podemos considerarlo veterano, sigue garantizándonos un rendimiento correcto para el día a día. Para la gran mayoría de personas es suficiente, además de que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. Sin pasar por alto que la actualización a la nueva capa de personalización HyperOS 3 está garantizada para disfrutar de las últimas novedades de la mano de Android 16. La única pega es que no es compatible con redes 5G.

Y donde va sobrado es en términos de autonomía, ya que lleva instalada una batería de 5.500 mAh que es la envidia de mucho al aguantar hasta dos días de uso moderado sin ningún problema. Mientras que, si lo estamos usando a todas horas, llega al final del día. Todo ello sin dejar de lado que admite una carga rápida de 45 W para llenar la batería al completo en una hora o menos.

Algo que nos sorprende son los resultados al hacer tanto fotos como vídeos. En la trasera tenemos una triple cámara que está encabezada por un sensor principal de 200 MP que marca la diferencia, el cual se acompaña a su vez de un ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Y para rematar, su cámara frontal de 32 MP también da un salto para que podamos hacernos selfies más definidos. En resumen, es un móvil que ahora encaja más que nunca con la descripción de bueno, bonito y barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.