Móviles
Este móvil por menos de 60 euros tiene sentido para quienes solo quieren un dispositivo para WhatsApp, correo y poco más
A veces lo mejor que puede hacer un teléfono es… no complicarte la vida
Hay personas que no necesitan un móvil para grabar en 8K, ni para jugar a títulos pesados, ni para editar vídeo; simplemente quieren WhatsApp, correo, videollamadas decentes y una batería que no se queje. Y justo ahí es donde este Xiaomi Redmi A5, que con el código BFES09 se queda en 58,44 euros, tiene toda la lógica del mundo: no aspira a ser espectacular, pero sí a ser fiable, simple y mejor de lo que esperas por su precio.
Qué puedes esperar realmente de un móvil de 60 euros (y por qué aquí sí tiene sentido)
Para empezar, la pantalla es grande y cómoda: 6,88 pulgadas que, sin ser Full HD, se ven sorprendentemente bien para leer chats, revisar correos o ver vídeos esporádicos. Además, la frecuencia de refresco de hasta 120 Hz es un lujo raro en este rango de precio, y se nota en lo fluido que se mueve todo.
La cámara es otro pequeño “milagro barato”. Tiene 32 MP con IA, que no te van a hacer ganar concursos de fotografía, pero sí te permiten sacar fotos limpias y bastante nítidas de día. Para un uso casual —mascotas, apuntes, documentos, selfies rápidos— cumple y más de lo que se podría esperar por menos de 60 euros.
Donde más brilla es en autonomía. La batería de 5.200 mAh es un tanque para este tipo de dispositivo. Con un uso normal (WhatsApp, redes, navegación ligera), es fácil terminar el día con media batería todavía disponible. Y con carga rápida de 15 W, se recupera a buen ritmo cuando hace falta.
¿Rendimiento? Pues lo esperable, pero estable. El procesador UNISOC T7250 junto con 4 GB de RAM (y expansión dinámica) está pensado para un uso básico sin tirones. Si lo quieres para trabajar, estudiar o usar varias apps pesadas a la vez, este no es tu móvil. Pero para un usuario tranquilo —padres, abuelos, un móvil de repuesto, o simplemente alguien que no quiere gastar más— es justo lo que debe ser: predecible y sin sustos.
Y un detalle importante: viene con Android 15 Edición Go, mucho más ligero y optimizado para hardware sencillo, lo que ayuda muchísimo a que el teléfono vaya fluido pese al precio.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar