Fiesta de Ofertas Prime 2025, en directo: mejores chollos y descuentos de hoy en Amazon (7 de octubre)

Amazon da el pistoletazo de salida a la Fiesta de Ofertas Prime de 2025, una campaña en la que nos encontraremos todo tipo de ofertas durante los días 7 y 8 de octubre. Es decir, tenemos un total de 48 horas para llevarnos productos del hogar, moda, deporte, tecnología y mucho más a mejor precio sin tener que esperar al Black Friday. A continuación, repasaremos en directo los chollos más tentadores que nos vamos encontrando. ¡No dejes escapar la oportunidad!