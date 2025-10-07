Ofertas
Fiesta de Ofertas Prime 2025, en directo: mejores chollos y descuentos de hoy en Amazon (7 de octubre)
Sigue en directo todos los chollos y ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime de 2025 de Amazon
Amazon da el pistoletazo de salida a la Fiesta de Ofertas Prime de 2025, una campaña en la que nos encontraremos todo tipo de ofertas durante los días 7 y 8 de octubre. Es decir, tenemos un total de 48 horas para llevarnos productos del hogar, moda, deporte, tecnología y mucho más a mejor precio sin tener que esperar al Black Friday. A continuación, repasaremos en directo los chollos más tentadores que nos vamos encontrando. ¡No dejes escapar la oportunidad!
Cepillo de vapor Rowenta Hair Therapist al 15%
Una revolución para el cabello dañado. Este cepillo alisa y repara a la vez gracias al vapor y su tecnología Thermal Care, que reduce el daño térmico. Las cerdas naturales dejan el pelo brillante, suave y sin encrespamiento. Un fichaje top en este Prime Day de octubre 2025.
Xiaomi Smartband 10 con un descuento del 17%
La nueva Xiaomi Smartband 10 es la mejor pulsera de actividad que puedes tener en tu muñeca. No solo es barata, sino que también nos permite disfrutar de algunas funciones típicas de los smartwatches por un precio más reducido. Sin olvidarnos de que tiene un diseño más premium, una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas que ahora alcanza los 1.500 nits de brillo y aguanta hasta 21 días de uso con una sola carga.
Hidratante anti-fatiga L’Oréal Men Expert al 46%
Una hidratante ligera y eficaz para hombres que quieren cuidarse sin complicaciones. Con vitamina C y guaraná, esta crema revitaliza la piel cansada y la mantiene hidratada durante todo el día. Ideal para tener buena cara con el mínimo esfuerzo.
Dyson V8 Absolute con un descuento del 34%
Esta aspiradora inalámbrica tipo escoba de Dyson es la solución para acabar hasta con los pelos de tu mascota en un abrir y cerrar de ojos. Cuenta con un diseño ergonómico que la hace muy cómoda de usar, un cepillo antienredos, un filtro HEPA y alcanza una potente succión de 115 AW, además de que su batería nos proporciona aproximadamente unos 40 minutos de limpieza.
Pack de 4 enchufes inteligentes Tapo P110 al 47%
Controla y optimiza el consumo eléctrico desde tu móvil. Estos enchufes Tapo permiten programar encendido y apagado, controlar el gasto energético y son compatibles con Alexa y Google Home. Una de las ofertas estrella en domótica de esta Fiesta de Ofertas Prime 2025.
iPhone 16e con un descuento del 20%
Ver un teléfono de Apple con descuento es casi imposible, pero hay excepciones como la Fiesta de Ofertas Prime. Y es que ahora puedes estrenar el nuevo iPhone 16e para disfrutar de todas las funciones de Apple Intelligence, una buena cámara, un rendimiento excelente y todas las novedades de iOS 26 por menos de 570 euros. Sí, has leído bien.
Reloj multifunción Tommy Hilfiger para hombre al 32%
Elegante, resistente y con ese diseño deportivo que encaja con todo. Este reloj de Tommy Hilfiger tiene subesferas para día y fecha, correa de silicona y resistencia al agua hasta 5 ATM. Un clásico renovado a precio muy atractivo.
Bose SoundLink Flex (2ª Gen) con un descuento del 39%
El Bose SoundLink Flex (2ª Gen) es uno de los mejores altavoces portátiles y compactos que puedes encontrar. En su interior incorpora un transductor personalizado para asegurarnos un audio equilibrado, utiliza una tecnología PositionIQ para optimizar el sonido según su posición y es capaz de brindarnos hasta 12 horas de autonomía por cada carga. Sin olvidarnos de que tiene un diseño muy resistente gracias a una carcasa de silicona y certificación IP67.
Zapatillas Munich Dash en negro al 43%
Diseño urbano con toque deportivo y precio muy por debajo de lo habitual. Estas zapatillas Munich Dash en color negro combinan comodidad y estilo, perfectas para el día a día o para darle un giro moderno a cualquier look casual.
Philips Ambilight 55PUS8200 con un descuento de 200 euros
No todos los días se encuentra una televisión de última generación a un precio tan bajo, y por eso este modelo de Philips merece más que nunca la pena. Cuenta con una gran pantalla 4K de 55 pulgadas, una tecnología de iluminación Ambilight para dar color a nuestro salón y mejorar la inmersión y dos altavoces que soportan un audio envolvente Dolby Atmos, entre otras muchas cosas. Todo funcionando bajo un sistema operativo Titan OS muy intuitivo.
Plancha de pelo BaByliss Super Smooth al 18%
Peinados suaves, sin encrespamiento y con acabado profesional desde casa. Esta plancha de BaByliss cuenta con tecnología iónica, placas de cerámica ultrasuaves y seis niveles de temperatura. Se calienta rápido y viene con alfombrilla térmica.
iPad de 11ª generación por menos de 350 euros
Hace apenas unos meses llegó al mercado este nuevo iPad de Apple, el cual es perfecto tanto para entretenimiento como para productividad. Cuenta con una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas con una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, un chip A16 Bionic que nos asegura un buen rendimiento y 128 GB de almacenamiento disponibles al tratarse de su versión más básica. Sin lugar a dudas, una de las mejores tablets para usar durante años.
Pack de 3 bóxers Calvin Klein al 47%
Ropa interior cómoda, duradera y con el diseño clásico de Calvin Klein. Este pack de tres bóxers es perfecto para renovar básicos con calidad de marca a precio muy tentador durante la Fiesta de Ofertas Prime 2025.
Samsung Galaxy S25 Ultra a precio mínimo histórico
Si estabas pensando en cambiar de smartphone, mucho ojo con este chollo. El Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo de lo mejor que encontrarás en la gama alta y sale ahora mucho más barato que de costumbre. Cuenta con un diseño premium, una cuádruple cámara espectacular en la que lidera un sensor principal de 200 MP, una pantalla brillante AMOLED de 6,9 pulgadas, potencia de sobra gracias a un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy y una batería de 5.000 mAh que aguanta más de un día.
Set de 3 sartenes BRA Prior con salvamanteles al 22%
Un trío de sartenes que sirve para todo y que además queda bien guardado. Este set de BRA incluye tres tamaños (18, 22 y 26 cm), están hechas de aluminio fundido antiadherente y son aptas para todo tipo de cocinas, incluida inducción. Incluye además dos salvamanteles de regalo.
Botas Helly Hansen Pinehurst Leather para hombre al 41%
Diseño resistente, buen agarre y materiales de calidad pensados para senderismo o escapadas outdoor. Estas botas Helly Hansen combinan suela antideslizante con parte superior de cuero, asegurando durabilidad y comodidad incluso en rutas exigentes.
Dodot Activity Talla 6 (116 pañales) al 33%
Máxima protección para los más grandes de la casa. Este pack mensual de Dodot Activity talla 6 incluye 116 pañales con hasta 12 horas de protección antifugas. Cómodos, seguros y con ajuste perfecto, una de las mejores opciones para quienes necesitan pañales resistentes y eficaces.
