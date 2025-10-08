Acceso

Fiesta de Ofertas Prime 2025, en directo: mejores ofertas y descuentos de hoy en Amazon (8 de octubre)

Seguimos en directo el segundo y último día de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 con las rebajas más destacadas de Amazon

Marina Ros
Creada:
Última actualización:

Después de un primer día cargado de auténticos chollazos, llega el segundo y último asalto de la Fiesta de Ofertas Prime 2025, el evento que transforma Amazon en un escaparate de rebajas masivas durante solo 48 horas. Miles de productos de hogar, tecnología, moda o belleza siguen hoy con precios irresistibles, pero solo hasta la medianoche. En este segundo día iremos repasando en directo las ofertas más interesantes del Prime Day de octubre 2025, con descuentos que en muchos casos superan el 70%. Si ayer te contuviste, hoy es el momento de lanzarte: los mejores chollos duran poco y se agotan rápido.

Actualizado a las

Zapatillas Nike Court Vision Lo NN al 48%

Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Lownikenike

Inspiradas en el baloncesto clásico, estas Nike combinan estilo urbano y comodidad. Con materiales resistentes y un diseño atemporal, son perfectas para el día a día. Aprovecha su gran rebaja en esta segunda jornada de la Fiesta de Ofertas Prime 2025.

COMPRAR EN AMAZON POR 41,40 euros (antes 79,99 euros)

