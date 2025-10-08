Fiesta de Ofertas Prime 2025, en directo: mejores ofertas y descuentos de hoy en Amazon (8 de octubre)

Después de un primer día cargado de auténticos chollazos, llega el segundo y último asalto de la Fiesta de Ofertas Prime 2025, el evento que transforma Amazon en un escaparate de rebajas masivas durante solo 48 horas. Miles de productos de hogar, tecnología, moda o belleza siguen hoy con precios irresistibles, pero solo hasta la medianoche. En este segundo día iremos repasando en directo las ofertas más interesantes del Prime Day de octubre 2025, con descuentos que en muchos casos superan el 70%. Si ayer te contuviste, hoy es el momento de lanzarte: los mejores chollos duran poco y se agotan rápido.