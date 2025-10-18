No, no es una freidora de aire: esta parrilla Tristar cocina carne y verduras con acabado de barbacoa (y sin una gota de aceite)

Cada vez más personas buscan una forma de cocinar saludable sin renunciar al sabor. Y aunque las freidoras de aire han conquistado muchas cocinas, hay un pequeño electrodoméstico que está ganando terreno gracias a su sencillez y resultados: la parrilla eléctrica Tristar RA-2949.

Compacta, práctica y sorprendentemente potente, esta parrilla promete carne dorada, verduras al punto y pescados jugosos con el clásico acabado de barbacoa… pero sin humo, sin aceite y sin ensuciar la cocina.

Sabor auténtico, sin complicaciones



Con su superficie antiadherente y su sistema de calentamiento uniforme, la Tristar RA-2949 consigue ese efecto crujiente por fuera y tierno por dentro que suele ser difícil de lograr sin fuego. Solo hay que enchufarla, esperar unos segundos y empezar a cocinar directamente sobre su placa: nada de aceites, grasas ni parrillas complicadas de limpiar.

Y gracias a su diseño compacto, es perfecta tanto para cocinas pequeñas como para llevar de viaje, acampadas o comidas improvisadas con amigos.

Pensada para compartir

Con capacidad para cuatro personas, esta parrilla es ideal para preparar carne, verduras, marisco o incluso queso fundido de forma simultánea. Su potencia permite mantener la temperatura estable incluso con varios alimentos a la vez, y la superficie antiadherente evita que los ingredientes se peguen o se quemen.

Después, la limpieza es tan sencilla como pasar un paño húmedo o lavarla con una esponja suave: nada de fregar durante horas.

Por 15,98 € (antes 24,99 €), la Tristar RA-2949 es una alternativa económica, sana y deliciosa para quienes buscan cocinar con el auténtico sabor de parrilla, pero sin humo ni complicaciones.

