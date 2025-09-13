El Galaxy S25 sorprende: ahora cuesta menos que el recién lanzado S25 FE

Lo habitual en la estrategia de Samsung es que el modelo FE (Fan Edition) se sitúe como alternativa más asequible a los Galaxy S de turno. Sin embargo, en este 2025 la jugada ha dado un giro inesperado: el Galaxy S25 estándar ya se encuentra a un precio más bajo que el recién estrenado S25 FE, algo que no había ocurrido en generaciones anteriores. Una circunstancia que coloca al modelo principal como una compra aún más interesante.

Un gama alta en formato compacto

Galaxy S25 Samsung

El Galaxy S25 mantiene la esencia premium de la serie con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas y refresco de 120 Hz, ideal tanto para juegos como para vídeo en alta resolución. Bajo el capó, monta el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para inteligencia artificial, que asegura potencia suficiente para las próximas temporadas de Android.

El sistema fotográfico repite la fórmula de éxito de Samsung: una triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP. A ello se suma la cámara frontal de 12 MP, pensada para selfies y videollamadas de gran nitidez. Aunque no estrena grandes novedades respecto a generaciones anteriores, sigue siendo uno de los puntos fuertes del dispositivo.

Con sus 4.000 mAh, el Galaxy S25 no es de los más grandes en autonomía, pero cuenta con la optimización de Samsung y la carga rápida habitual. Aunque, en este modelo de AliExpress, Samsung Pay y ESIM no son compatibles. Como en otros modelos recientes, el cargador no se incluye en la caja, detalle a tener en cuenta.

Lo llamativo es que todo este conjunto, con diseño premium y especificaciones de primer nivel, está ya por debajo del precio del S25 FE, que se vendía precisamente como la opción económica. Para quienes valoran estrenar gama alta sin llegar a los precios del Ultra, pocas veces el modelo estándar había sido tan recomendable.

