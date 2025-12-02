Me hizo gracia: un taladro destornillador barato, ligero y suficiente para tres chapuzas típicas del fin de semana

Si cada vez que te toca colgar un cuadro o ajustar un mueble te ves buscando herramientas prestadas, quizá te interese algo como este taladro-destornillador básico que AliExpress tiene rebajado. Es el típico modelo ligero, manejable y pensado para esas tres o cuatro tareas del fin de semana que siempre vas posponiendo. Con el código BFES03 se queda en 16,21€, una cifra bastante asumible si lo que buscas es algo práctico para el día a día sin entrar en gamas profesionales.

Un pequeño aliado para las tareas domésticas

Taladro de impacto eléctrico AliExpress AliExpress

Aunque este tipo de herramientas suele intimidar a quien no las usa a menudo, este modelo es justo lo contrario: pequeño, fácil de agarrar y con potencia suficiente para tareas domésticas. La velocidad variable y el par de 40Nm ayudan a que los tornillos entren y salgan sin peleas, algo que se agradece cuando montas un mueble, ajustas unas bisagras o colocas una estantería en diez minutos.

La batería recargable permite trabajar sin cables, lo que para muchos marca la diferencia entre hacerlo rápido o acabar frustrado. Para trabajos cortos —los típicos que duran unos minutos— los 30 minutos de autonomía dan más de sí de lo que parece. Y como pesa poco, no se hace incómodo incluso si llevas un rato atornillando.

También ayuda la luz LED frontal, que parece un detalle menor hasta que te toca apretar un tornillo detrás de un mueble o en una esquina con poca luz. Para un uso general en casa funciona bien: no pretende competir con un taladro profesional, pero sí te acompaña sin complicaciones cuando surge la típica chapuza que lleva semanas esperando.

Lo que debes saber antes de hacerte con él

Este tipo de herramienta suele encajar en hogares donde las tareas son puntuales pero frecuentes: montar un mueble nuevo, reforzar una bisagra que baila, fijar una balda en el pasillo o instalar un perchero en la entrada. El motor de escobillas y su potencia están pensados para ese nivel de uso, no para taladrar hormigón o reformar media casa, aunque para madera, pladur y bricolaje básico ofrece un rendimiento bastante digno.

La carga en dos horas es razonable y, al ser compacto, cabe sin problema en cualquier cajón. Si quieres aprovecharlo al máximo, tener un pequeño set de brocas y puntas te dará más margen: como el portabrocas cambia rápido, puedes alternar entre taladro y destornillador sin perder tiempo. Es el tipo de compra que se hace pensando en practicidad: no necesitas una gran herramienta, solo algo que funcione cuando toca y que no suponga un gasto grande.

Una herramienta sencilla que acaba siendo muy útil

No hace falta ser manitas para sacarle partido. Basta con tenerlo a mano cuando surge la típica tarea que sueles posponer porque te falta una herramienta adecuada. Para muchos, tener un modelo así en casa cambia la dinámica: lo resuelves en minutos y sigues con tu día.

