‘Kingdom’: el documental más espectacular de la BBC llega hoy a Movistar Plus+

En el corazón del valle del Luangwa, en Zambia, la vida se libra a diario como una batalla silenciosa. Allí, bajo un sol que no concede tregua, cuatro familias de animales comparten un mismo territorio, una misma esperanza… y un mismo desafío: sobrevivir.

Así arranca Kingdom, la nueva gran producción de BBC Studios, que Movistar Plus+ estrena al completo hoy 12 de noviembre. Un documental rodado durante más de cuatro años, con 1.400 días de rodaje y un equipo de más de 170 personas, para capturar cada nacimiento, caza, derrota y resurgir de las criaturas que dominan este rincón salvaje de África.

Olimba, Storm, Tandala, Thentha y Lara: las reinas del valle

Como si se tratara de una saga familiar, Kingdom sigue los pasos de cuatro hembras alfa, verdaderas protagonistas de esta historia coral.

Está Olimba, la madre leopardo que enseña a sus cachorros el arte de cazar sin ser cazados.

Storm, la licaona que desafía las leyes de la manada para convertirse en reina.

Tandala y Thentha, las dos hienas que oscilan entre la crueldad y la ternura en su eterna lucha por el control del clan.

Y Lara, la leona que intenta recuperar el territorio perdido por sus ancestros.

Cada historia es independiente, pero todas se entrelazan en un relato donde el poder cambia de manos (y de garras) a cada amanecer.

La naturaleza como nunca antes se ha contado

Narrada por la inconfundible voz de Sir David Attenborough, Kingdom es más que un documental: es una experiencia cinematográfica. Cada plano, cada rugido, cada mirada está filmada con la precisión de un thriller y la emoción de un drama humano.

El resultado es una serie visualmente deslumbrante, que no solo muestra la fuerza de la naturaleza, sino también su vulnerabilidad. Detrás de la caza hay hambre, detrás del rugido hay miedo, y detrás de cada victoria hay un precio.

Una joya documental solo en Movistar Plus+

BBC Studios ha invertido más tiempo que nunca en una sola localización para crear Kingdom, y el resultado es tan épico como íntimo. Una historia de poder, familia, herencia y supervivencia, donde cada episodio revela algo nuevo sobre la vida en la sabana africana… y también sobre nosotros mismos.

A partir de hoy 12 de noviembre, Kingdom estará disponible completa en Movistar Plus+, dentro del plan de 9,99 €/mes, sin permanencia y abierta a todos los operadores.

Una cita imprescindible para quienes disfrutan de los documentales que emocionan tanto como una gran película.

