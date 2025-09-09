Leo Harlem se pasa de listo: así son las charlas más locas que estrena Movistar Plus+

Hay gente que va a las charlas TED a motivarse… y luego está Leo Harlem, que viene a desmotivarnos a todos, pero con carcajadas. El cómico estrena en Movistar Plus+ la quinta temporada de Leo Talks, un show en el que convierte lo cotidiano en un festival de ironía. Estrés, familia, mentiras, jefes insufribles o la obsesión con la tecnología: todo acaba en el punto de mira de su humor mordaz.

Con ocho nuevos capítulos, Harlem vuelve a subirse a ese escenario sobrio con pantalla gigante y público entregado, acompañado por su inseparable asistente virtual Chari, que aporta el toque absurdo justo cuando más falta hace. La suscripción cuesta 9,99 € al mes y da acceso no solo a este show, sino también a cine, series y deporte en directo.

Los temas de esta nueva temporada

Cada lunes, desde el 8 de septiembre, los suscriptores de Movistar Plus+ podrán disfrutar de un nuevo episodio con un monólogo temático. Estas son algunas de las joyas que nos esperan:

Estrés de vida: del móvil pegado a la mano a terapias milagrosas que duran menos que una suscripción al gimnasio.

del móvil pegado a la mano a terapias milagrosas que duran menos que una suscripción al gimnasio. ¿Bien, o en familia?: porque todos tenemos un primo raro, una suegra intensa y discusiones que no entran en los anuncios de Navidad.

porque todos tenemos un primo raro, una suegra intensa y discusiones que no entran en los anuncios de Navidad. Mentira cochina: las trolas diarias que sostienen la convivencia… hasta que alguien las pilla.

las trolas diarias que sostienen la convivencia… hasta que alguien las pilla. Regreso al futuro: nostalgia de cuando vivíamos sin móviles y crítica de cómo ahora no podemos ni ir al baño sin ellos.

nostalgia de cuando vivíamos sin móviles y crítica de cómo ahora no podemos ni ir al baño sin ellos. Abajo el trabajo: sátira de oficinas absurdas, jefes con frases motivacionales y reuniones que podrían haber sido un email.

sátira de oficinas absurdas, jefes con frases motivacionales y reuniones que podrían haber sido un email. Tontería e Historia: desmontando la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”… salvo, quizá, los bares.

desmontando la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”… salvo, quizá, los bares. Histerial médico: risas garantizadas con quirófanos, consultas y ese miedo irracional al fonendoscopio.

risas garantizadas con quirófanos, consultas y ese miedo irracional al fonendoscopio. Estudios inferiores: lo que aprendimos en el cole y jamás hemos usado, salvo para un trivial.

Un formato ya clásico en Movistar Plus+

Desde que comenzó, Leo Talks se ha ganado un hueco en la televisión de comedia en España. No es un monólogo al uso ni una conferencia seria: es la mezcla perfecta entre sátira y reflexión, donde Harlem se ríe de todo y de todos, empezando por sí mismo.

Con esta quinta temporada, Movistar Plus+ refuerza su apuesta por contenidos de entretenimiento nacional y demuestra que no todo son series y cine: también hay espacio para reírse de lo que de verdad nos preocupa… aunque lo haga alguien con micrófono en mano y mucha retranca.

Mucho más que comedia

Además de Leo Talks, con Movistar Plus+ tienes un catálogo que combina estrenos de cine todos los días, series originales, documentales y programas exclusivos. Y, para los más futboleros, un partido de LaLiga EA SPORTS cada jornada, LaLiga Hypermotion, además del mejor encuentro de Champions y de la Premier League. A eso se suman competiciones de tenis como Wimbledon o el US Open, Euroliga de baloncesto, NFL, pádel, rugby y golf.

Todo ello por 9,99 € al mes, sin permanencia y con dos reproducciones simultáneas. Un plan que convierte a Movistar Plus+ en una plataforma imprescindible tanto para los que buscan entretenimiento como para los que no quieren perderse el mejor deporte en directo.

Porque sí, motivarte está bien… pero reírse de la vida con Leo Harlem es mucho mejor.

