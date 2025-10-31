Logitech simplifica el control de la Smart TV con su teclado más versátil por 20 euros

Amazon vuelve a tener una de esas ofertas que solucionan la vida digital sin vaciar el bolsillo: el Logitech K400 Plus, un teclado inalámbrico con touchpad integrado, está disponible por 22,91€ (-32%), y si aplicas un cupón extra, se queda cerca de los 20€. Perfecto para quienes usan su Smart TV, Android TV o mini PC desde el sofá y están cansados de pelear con los mandos a distancia. Y es que no hay nada más frustrante que intentar buscar una película o escribir una contraseña con el mando de la tele. Este teclado de Logitech lo arregla todo en segundos: lo conectas y listo, sin configuraciones complicadas ni cables por el medio.

Un teclado hecho para el sofá (literalmente)

Logitech K400 Plus Google Google

El Logitech K400 Plus está diseñado pensando en quienes quieren controlar la tele o un PC conectado al televisor desde el salón. Su touchpad integrado elimina la necesidad de usar ratón, y su diseño compacto permite tenerlo sobre las piernas o en una mesita sin ocupar espacio.

El alcance inalámbrico de hasta 10 metros garantiza que funcione perfectamente incluso si estás en el otro extremo del sofá. Además, las teclas son silenciosas, algo que se agradece si compartes casa o te gusta usarlo por la noche sin molestar.

Otro detalle que marca la diferencia es la autonomía: hasta 18 meses de duración con dos pilas AA, gracias al bajo consumo y al interruptor de encendido/apagado. Es literalmente “conectar y olvidarse”.

Plug & Play y compatible con casi todo

No hace falta ser experto en tecnología para usarlo: conectas el receptor Unifying USB a la tele o al dispositivo Android TV, y en segundos está funcionando. También puedes ajustar atajos o gestos desde el software Logitech Options, si te gusta personalizar la experiencia.

Funciona perfectamente con Windows, Chrome OS y Android, así que da igual si lo usas para navegar por Internet, responder correos desde el sofá o manejar una presentación. Y su diseño resistente a salpicaduras y teclas duraderas lo hacen ideal incluso para un uso diario intenso.

Por poco más de 20€, el K400 Plus es de esas compras que uno acaba usando más de lo que imaginaba: convierte cualquier Smart TV en una experiencia fluida, práctica y mucho más cómoda. Y una vez lo pruebas, volver al mando se siente como retroceder diez años.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.