Por menos de 30 euros, este Redmi Watch cumple lo que promete: batería, música y cero complicaciones

No hace falta dejarse un dineral para tener un reloj inteligente que cumpla de verdad. El Redmi Watch 5 Active es el ejemplo perfecto: un modelo sencillo, bien diseñado y con todo lo que se le puede pedir a un smartwatch de diario. Pantalla grande, batería duradera y llamadas Bluetooth sin cortes. Y ahora, por 27,76€ en AliExpress con envío en 24 horas, se ha convertido en uno de los relojes más recomendados dentro de su gama.

Lo justo y necesario… pero hecho con cabeza

El Redmi Watch 5 Active apuesta por la practicidad. Su pantalla LCD de 2 pulgadas con resolución de 320x385 píxeles ofrece buena visibilidad incluso bajo el sol, y los menús son tan intuitivos que no hace falta leerse ningún manual para empezar a usarlo.

En el día a día, lo que más convence es su autonomía real: hasta 18 horas en uso estándar, suficiente para despreocuparte del cargador durante varios días. Además, cuenta con resistencia al agua 5ATM, por lo que puedes ducharte o nadar sin problemas.

Entre sus funciones destaca el seguimiento de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno (SpO₂), análisis de sueño y monitorización deportiva avanzada. También permite llamadas Bluetooth con cancelación de ruido de doble micrófono (2 MIC Uplink), algo poco habitual en modelos de este precio.

Su Bluetooth 5.3 garantiza una conexión estable con el móvil y permite controlar la música o recibir notificaciones sin retrasos. En definitiva, ofrece lo esencial sin complicaciones, justo lo que muchos usuarios buscan.

Puntos fuertes que explican su éxito

Por menos de 30€, el Redmi Watch 5 Active logra lo que muchos prometen y pocos cumplen: ser útil, resistente y fácil de usar. Ideal para quienes quieren un reloj sin complicaciones que simplemente funcione bien.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.