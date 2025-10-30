Aspiradores
Menos tiempo limpiando, más tiempo para ti: EUREKA, Roomba y Conga bajan de precio y hacen el trabajo solos
Tres modelos con gran autonomía y navegación inteligente que están en oferta: ideales para olvidarte de barrer sin gastar de más
Si cada día te toca recoger migas, pelos o polvo, puede que haya llegado el momento de dejarlo en manos de un robot. Lo interesante es que ahora algunos de los modelos más completos están con descuentos importantes en Amazon: el EUREKA NERE10s, con autovaciado y 4000 Pa, ha bajado un 55%; el iRobot Roomba Combo 105, con mapeo LiDAR y fregado activo, se queda un 43% por debajo de su precio habitual; y el Cecotec Conga 999 Map Genesis se puede encontrar por apenas 80 €. Tres opciones con buena autonomía y tecnología suficiente como para mantener la casa limpia sin complicaciones.
EUREKA NERE10s: el más completo por menos de 180 €
Este modelo destaca porque incluye estación de autovaciado, algo poco habitual en su rango de precio. Su potencia de 4000 Pa y la navegación LiDAR permiten que se oriente con precisión, evitando muebles o alfombras sin quedarse atascado.
Ofrece hasta 180 minutos de autonomía, y combina aspirado y fregado en una misma pasada. Desde la app puedes programarlo, definir zonas o conectarlo con asistentes de voz. En el día a día, lo mejor es que requiere muy poco mantenimiento: cuando termina, vacía automáticamente el depósito en su base.
Por eso, con la rebaja actual, es una de las oportunidades más atractivas del momento en robots de alta gama.
iRobot Roomba Combo 105: más potencia y limpieza en profundidad
El modelo de iRobot apuesta por la máxima potencia: con 7000 Pa de succión, limpia en profundidad incluso moquetas o alfombras gruesas. Además, el sistema de mapeo Clearview LiDAR permite planificar rutas con precisión y controlar desde la app qué zonas se han limpiado o qué habitaciones quieres evitar.
Su tecnología SmartScrub mejora el fregado con movimientos más constantes, y el robot recarga y reanuda la limpieza sin que tengas que intervenir. En resumen, es una opción para quien busca rendimiento y control total sin pagar precios de gama alta.
Cecotec Conga 999 Map Genesis: la opción práctica y económica
Por unos 80 €, este modelo de Cecotec se convierte en una puerta de entrada perfecta al mundo de los robots aspiradores. Tiene motor de 2000 Pa, navegación giroscópica, mopa de fregado y autonomía de 120 minutos, más que suficiente para mantener limpio un piso medio.
No tiene base de autovaciado ni sensores láser, pero ofrece un rendimiento equilibrado para limpiezas diarias sin esfuerzo. Además, se puede controlar por app o con mando, algo útil si no quieres depender del móvil.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
