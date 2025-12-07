Meses después de su lanzamiento, el Galaxy Watch 8 se mantiene como el smartwatch que otros intentan alcanzar

Aunque salió hace meses, el Samsung Galaxy Watch8 continúa siendo uno de los smartwatches más completos para quienes buscan un dispositivo fiable, preciso y capaz de acompañar tanto en el día a día como en entrenamientos serios. Ahora ronda los 266,97€ (cuando suele verse cerca de 308€), y parte de su éxito tiene que ver con su autonomía sólida, su diseño ultracómodo y unas funciones de salud que no se quedan en lo básico.

Un reloj pensado para usar todos los días: ultrafino, con buena pantalla y sensores que aportan datos útiles

Samsung Galaxy Watch 8 Google Google

Una de las primeras cosas que destacan quienes lo llevan es lo cómodo que es. El Watch8 llega con un cuerpo de aluminio, una trasera de cristal de zafiro y un perfil ultrafino que apenas se nota en la muñeca, algo clave si entrenas, duermes con él o simplemente lo usas durante muchas horas. Sus 34 gramos lo ponen entre los modelos más ligeros y agradables de llevar.

La pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas es otro de sus puntos fuertes: colores vivos, 480×480 píxeles y brillo suficiente para verse bajo sol directo. Revisar notificaciones, seguir una ruta o consultar métricas durante una carrera se hace sin esfuerzo. Además, el Always-On Display está muy bien optimizado para no disparar el consumo.

En salud, Samsung ha dado un salto importante. El Watch8 incluye ECG, presión arterial, control de estrés, análisis del sueño, detección de apnea aprobada por la FDA y, como novedad, un sensor que mide antioxidantes en la piel. Esto no son funciones accesorias: varios usuarios lo aprovechan para ver cómo evoluciona su descanso o si su nivel de estrés aumenta en días intensos de trabajo.

El apartado deportivo también está muy cuidado. Lleva GPS multiconstelación (Galileo, GLONASS, GPS, BeiDou), acelerómetro y giroscopio para registrar rutas y cadencias con precisión. Sus programas de entrenamiento —incluido uno de carrera entre 3 y 5 semanas— ayudan a quienes se están iniciando o quieren mejorar tiempos sin contratar a un entrenador.

La integración con Galaxy AI y Google Gemini añade un punto de comodidad interesante: puedes pedir indicaciones, revisar tareas o buscar información directamente desde la muñeca. Y con 32GB de almacenamiento y 2GB de RAM, mover apps, descargar música o cambiar esferas es rápido.

La batería de 435 mAh da para un día completo con uso activo, y se carga de forma inalámbrica en apenas 1,3 horas. Para un reloj tan fino, el equilibrio autonomía/potencia está muy bien resuelto.

Un smartwatch equilibrado para quienes quieren comodidad, salud avanzada e integración real con Android

El Watch8 no intenta ser el más llamativo: simplemente combina buen diseño, sensores precisos, funciones útiles y un ecosistema muy pulido. Por eso, meses después, sigue siendo el modelo que muchos comparan antes de decidirse.

