Movistar Plus+ estrena hoy un canal secreto: superhéroes, manga y ciencia ficción a todas horas

Hay estrenos que pasan desapercibidos y otros que parecen un regalo inesperado. Este septiembre, Movistar Plus+ se saca de la manga un movimiento que encantará a los amantes del cine fantástico: M+ Cómic, un canal efímero que solo existirá del 11 al 28 de septiembre en el dial 18. ¿La idea? Llenar tu tele de superhéroes, anime, ciencia ficción y clásicos de culto. Y todo incluido en la suscripción estándar de 9,99 € al mes.

Viñetas que saltan de la página a tu salón

El fenómeno es imparable: las películas nacidas de cómics y mangas llenan taquillas y plataformas en todo el mundo. Movistar Plus+ lo sabe y ha preparado una programación que mezcla lo mejor de Marvel, DC y el anime japonés con títulos para todos.

Entre los imprescindibles están Kraven the Hunter, Venom: El último baile y la inolvidable Wonder Woman, acompañados por clásicos como Akira o El castillo de Cagliostro. Tampoco faltarán propuestas inesperadas como Garfield: la película o Tiempo (Old), para quienes buscan algo distinto.

Así arranca M+ Cómic: programación de los primeros días

¿Te imaginas agosto sin cine ni fútbol? Esto es todo lo que Movistar Plus+ te tiene preparado Movistar Plus+ Movistar Plus+

Para que te hagas una idea del nivel, aquí van algunos de los títulos que podrás ver nada más encender el dial:

Jueves 11 de septiembre

08:00 El malvado zorro feroz

El malvado zorro feroz 09:20 Naruto La Película: ¡La Gran misión! ¡El rescate de la Princesa de la Nieve!

Naruto La Película: ¡La Gran misión! ¡El rescate de la Princesa de la Nieve! 10:40 Lupin III: The First

Lupin III: The First 12:10 La Máscara

La Máscara 13:50 Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso

Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso 14:15 Programa

Programa 14:22 La ciudad de los guerreros

La ciudad de los guerreros 16:25 Wanted (Se busca)

Wanted (Se busca) 18:15 Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn 20:05 Memories

Memories 22:00 Akira

Akira 00:00 El escuadrón suicida

El escuadrón suicida 02:10 Wonder Woman

Wonder Woman 04:28 Wonder Woman 1984

Viernes 12 de septiembre

06:55 De Rubén a Rubius. El viaje de un Virtual Hero

De Rubén a Rubius. El viaje de un Virtual Hero 07:50 Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso

Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso 08:15 Los niños del mar

Los niños del mar 10:05 Virtual Hero (T1): Ep.2 Monstruo de ciudad, monstruo de campo

Virtual Hero (T1): Ep.2 Monstruo de ciudad, monstruo de campo 10:30 Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Batman v Superman: El amanecer de la justicia 12:58 Virtual Hero (T1): Ep.3 Cosas grandes y cuadradas

Virtual Hero (T1): Ep.3 Cosas grandes y cuadradas 13:45 Batman

Batman 15:50 Batman vuelve

Batman vuelve 17:55 Batman Forever

Batman Forever 19:55 Batman y Robin

Batman y Robin 22:00 Kraven the Hunter

Kraven the Hunter 00:10 2 Guns

2 Guns 02:00 Diabolik

Diabolik 04:15 Programa

Programa 04:20 Diabolik: ¿quién eres?

Sábado 13 de septiembre

06:25 Programa

Programa 06:30 Diabolik: ¡Ginko al ataque!

Diabolik: ¡Ginko al ataque! 08:25 Nuestra hermana pequeña

Nuestra hermana pequeña 10:30 Essex County (T1): Episodio 1

Essex County (T1): Episodio 1 11:14 Aquaman

Aquaman 13:34 El castillo de Cagliostro

El castillo de Cagliostro 15:15 La gran aventura de Mortadelo y Filemón

La gran aventura de Mortadelo y Filemón 17:00 Programa

Programa 17:05 Men in Black (Hombres de negro)

Men in Black (Hombres de negro) 18:40 Men in Black II (Hombres de negro II)

Men in Black II (Hombres de negro II) 20:10 Men in Black 3

Men in Black 3 22:00 Men in Black International

Men in Black International 23:55 El hombre de acero

El hombre de acero 02:15 Pollo con ciruelas

Pollo con ciruelas 03:45 Blue Giant

Blue Giant 05:40 Programa

Programa 05:50 Alana, diosa vengadora

Domingo 14 de septiembre

08:00 Detective Conan: Episodio uno -El detective que se encogió

Detective Conan: Episodio uno -El detective que se encogió 09:35 Essex County (T1): Episodio 2

Essex County (T1): Episodio 2 10:20 Memories

Memories 12:10 Garfield: la película

Garfield: la película 13:50 Blade

Blade 15:55 Blade II

Blade II 17:50 Blade Trinity

Blade Trinity 19:40 Wonder Woman

Wonder Woman 22:00 Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 00:30 El cuervo (The Crow)

El cuervo (The Crow) 02:20 Hiroshima

Hiroshima 03:45 Hiroshima 2

Hiroshima 2 05:15 El malvado zorro feroz

Y esto es solo el comienzo: durante el resto del mes seguirán cayendo maratones, clásicos de culto y estrenos recientes que convierten este canal en un festival audiovisual.

Más que un canal temporal

El cine español encuentra refugio en Movistar Plus+: más que catálogo, memoria cultural Movistar Plus+ Movistar Plus+

Este pop-up forma parte de la suscripción estándar, así que no necesitas pagar extra. Y al mismo tiempo te da acceso a todo lo demás:

Un estreno de cine al día.

Series originales y las mejores internacionales.

originales y las mejores internacionales. El mejor deporte: LaLiga EA SPORTS con un partido cada jornada, toda la LaLiga Hypermotion , Champions , Premier League, Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL y golf.

toda la , , Descargas offline, U7D (Últimos 7 días) y dos reproducciones simultáneas.

Solo hasta el 28 de septiembre

El encanto de estos canales secretos es que son fugaces. Aparecen, arrasan y desaparecen. Si te gusta el cómic, la animación o los superhéroes, M+ Cómic es un festín que dura poco. Y con todo lo que incluye la suscripción, septiembre pinta a maratón audiovisual.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.