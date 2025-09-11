Movistar Plus+
Movistar Plus+ estrena hoy un canal secreto: superhéroes, manga y ciencia ficción a todas horas
Un espacio que solo existirá durante 18 días y que promete ser un festín para quienes disfrutan con el cine de superhéroes, el anime japonés y la ciencia ficción más desatada
Hay estrenos que pasan desapercibidos y otros que parecen un regalo inesperado. Este septiembre, Movistar Plus+ se saca de la manga un movimiento que encantará a los amantes del cine fantástico: M+ Cómic, un canal efímero que solo existirá del 11 al 28 de septiembre en el dial 18. ¿La idea? Llenar tu tele de superhéroes, anime, ciencia ficción y clásicos de culto. Y todo incluido en la suscripción estándar de 9,99 € al mes.
Viñetas que saltan de la página a tu salón
El fenómeno es imparable: las películas nacidas de cómics y mangas llenan taquillas y plataformas en todo el mundo. Movistar Plus+ lo sabe y ha preparado una programación que mezcla lo mejor de Marvel, DC y el anime japonés con títulos para todos.
Entre los imprescindibles están Kraven the Hunter, Venom: El último baile y la inolvidable Wonder Woman, acompañados por clásicos como Akira o El castillo de Cagliostro. Tampoco faltarán propuestas inesperadas como Garfield: la película o Tiempo (Old), para quienes buscan algo distinto.
Así arranca M+ Cómic: programación de los primeros días
Para que te hagas una idea del nivel, aquí van algunos de los títulos que podrás ver nada más encender el dial:
Jueves 11 de septiembre
- 08:00 El malvado zorro feroz
- 09:20 Naruto La Película: ¡La Gran misión! ¡El rescate de la Princesa de la Nieve!
- 10:40 Lupin III: The First
- 12:10 La Máscara
- 13:50 Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso
- 14:15 Programa
- 14:22 La ciudad de los guerreros
- 16:25 Wanted (Se busca)
- 18:15 Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn
- 20:05 Memories
- 22:00 Akira
- 00:00 El escuadrón suicida
- 02:10 Wonder Woman
- 04:28 Wonder Woman 1984
Viernes 12 de septiembre
- 06:55 De Rubén a Rubius. El viaje de un Virtual Hero
- 07:50 Virtual Hero (T1): Ep.1 Un artefacto misterioso
- 08:15 Los niños del mar
- 10:05 Virtual Hero (T1): Ep.2 Monstruo de ciudad, monstruo de campo
- 10:30 Batman v Superman: El amanecer de la justicia
- 12:58 Virtual Hero (T1): Ep.3 Cosas grandes y cuadradas
- 13:45 Batman
- 15:50 Batman vuelve
- 17:55 Batman Forever
- 19:55 Batman y Robin
- 22:00 Kraven the Hunter
- 00:10 2 Guns
- 02:00 Diabolik
- 04:15 Programa
- 04:20 Diabolik: ¿quién eres?
Sábado 13 de septiembre
- 06:25 Programa
- 06:30 Diabolik: ¡Ginko al ataque!
- 08:25 Nuestra hermana pequeña
- 10:30 Essex County (T1): Episodio 1
- 11:14 Aquaman
- 13:34 El castillo de Cagliostro
- 15:15 La gran aventura de Mortadelo y Filemón
- 17:00 Programa
- 17:05 Men in Black (Hombres de negro)
- 18:40 Men in Black II (Hombres de negro II)
- 20:10 Men in Black 3
- 22:00 Men in Black International
- 23:55 El hombre de acero
- 02:15 Pollo con ciruelas
- 03:45 Blue Giant
- 05:40 Programa
- 05:50 Alana, diosa vengadora
Domingo 14 de septiembre
- 08:00 Detective Conan: Episodio uno -El detective que se encogió
- 09:35 Essex County (T1): Episodio 2
- 10:20 Memories
- 12:10 Garfield: la película
- 13:50 Blade
- 15:55 Blade II
- 17:50 Blade Trinity
- 19:40 Wonder Woman
- 22:00 Wonder Woman 1984
- 00:30 El cuervo (The Crow)
- 02:20 Hiroshima
- 03:45 Hiroshima 2
- 05:15 El malvado zorro feroz
Y esto es solo el comienzo: durante el resto del mes seguirán cayendo maratones, clásicos de culto y estrenos recientes que convierten este canal en un festival audiovisual.
Más que un canal temporal
Este pop-up forma parte de la suscripción estándar, así que no necesitas pagar extra. Y al mismo tiempo te da acceso a todo lo demás:
- Un estreno de cine al día.
- Series originales y las mejores internacionales.
- El mejor deporte: LaLiga EA SPORTS con un partido cada jornada, toda la LaLiga Hypermotion, Champions, Premier League, Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL y golf.
- Descargas offline, U7D (Últimos 7 días) y dos reproducciones simultáneas.
Solo hasta el 28 de septiembre
El encanto de estos canales secretos es que son fugaces. Aparecen, arrasan y desaparecen. Si te gusta el cómic, la animación o los superhéroes, M+ Cómic es un festín que dura poco. Y con todo lo que incluye la suscripción, septiembre pinta a maratón audiovisual.
