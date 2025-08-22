Movistar Plus+ estrena el papel más arriesgado (y brillante) de Angelina Jolie: así es su transformación en María Callas

¿Qué tienen en común Jackie Kennedy, Lady Di y María Callas? Que todas ellas han sido retratadas por Pablo Larraín, un director que ha convertido la biografía de las grandes mujeres del siglo XX en auténtico cine de autor. Tras Jackie y Spencer, llega el turno de María, el biopic que muestra los últimos días de la soprano más legendaria de la ópera… y que puedes ver en exclusiva en Movistar Plus+ por solo 9,99 euros al mes sin permanencia.

Una transformación sin red

María Callas en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Angelina Jolie se sumerge de lleno en la piel de María Callas, en un papel que muchos ya califican como el más arriesgado de su carrera. Para lograrlo, se entrenó durante meses con el coach vocal Eric Vetro. Larraín fue tajante: nada de atajos tecnológicos. “Con la ópera no se puede hacer trampa”, explicó. Jolie cantaba, respiraba, y hasta el crujido de su vestido quedaba registrado en las tomas. Después, esas grabaciones se mezclaban con la voz original de Callas, recuperando la magia de la vieja usanza.

El resultado es una interpretación que transmite fragilidad, fuerza y melancolía a partes iguales. Una diva enfrentada a su propia pérdida de voz, a la sombra de una madre dominante y a la herida de un amor imposible con Aristóteles Onassis.

Una historia que duele como un aria

El filme, ambientado en el París de los 70, se centra en la última semana de vida de Callas. Un final que parece escrito por la propia tragedia griega: una mujer que lo tuvo todo y que, como las heroínas que interpretaba en escena, acabó envuelta en un aura de dolor y belleza.

La fotografía de Edward Lachman, nominada al Oscar 2025, envuelve cada plano en una estética depurada que hace que la película sea tan visualmente impactante como emocional. O como dijo un crítico: “Es una ópera en imágenes”.

Ovación en Venecia y división entre críticos

María Callas en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

El estreno mundial en el Festival de Venecia fue apoteósico: ocho minutos de aplausos que hicieron llorar a Jolie. Desde entonces, las críticas se dividen. Para unos, es cine en estado puro, un drama psicológico con la marca inconfundible de Larraín. Para otros, resulta fría en lo emocional. Lo que nadie discute es el compromiso de Jolie y la potencia estética de la cinta.

Una razón más para engancharse a Movistar Plus+

Con María, Movistar Plus+ vuelve a demostrar que no solo es la casa del deporte, sino también el hogar de las grandes historias. A sus series originales y el mejor cine internacional, se suma ahora este biopic que está en boca de todos.

Por solo 9,99 € al mes, sin permanencia, tienes acceso a una plataforma que te da lo que buscas: series, películas, documentales, programas originales y, por supuesto, estrenos como este que marcan la diferencia.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.