La multilijadora Einhell por menos de 20 euros que muchos usan para renovar mesas, sillas y superficies gastadas

Hay herramientas que, por lo que cuestan, sorprenden más de lo esperado. Y la multilijadora Einhell, ahora a 17,99€ (un 50%), es uno de esos casos. Pequeña, manejable con una sola mano y pensada justo para trabajos cotidianos, se ha convertido en la favorita de quienes están renovando mesas, sillas, cajoneras o superficies gastadas en casa. Una herramienta sencilla que cumple sin complicaciones.

Ligera, precisa y lista para cualquier rincón: la herramienta ideal para pequeñas renovaciones

multilijadora compacta

Una de las razones por las que esta multilijadora está triunfando es porque no hace falta ser un experto para sacarle partido. Es tan ligera y manejable que permite trabajar con precisión en zonas pequeñas y en rincones donde otras herramientas no llegan. Si estás restaurando una mesita antigua, quitando barniz a una silla o preparando una superficie para pintar, este tipo de lijadora es justo lo que necesitas.

Sus 24.000 oscilaciones por minuto proporcionan una velocidad más que suficiente para retirar barniz, suavizar bordes o igualar superficies sin dejar marcas profundas. Al no ser tan agresiva como una lijadora orbital grande, permite trabajar con más control, algo muy útil cuando estás renovando muebles que quieres conservar en buen estado.

El diseño ergonómico con agarre suave reduce la fatiga y da mucha estabilidad, ideal para trabajar durante más rato sin forzar la mano. Además, el sistema de velcro permite cambiar el papel de lija en segundos: colocarlo, presionar y listo. Para tareas puntuales y repetidas, esta rapidez se agradece muchísimo.

Uno de los detalles más prácticos es la bolsa de extracción de polvo, que recoge gran parte de la suciedad para que el área de trabajo no se llene de partículas. Y si quieres un acabado aún más limpio, puedes sustituirla por un aspirador conectado directamente al dispositivo. En restauración de muebles o bricolaje doméstico, mantener el polvo bajo control marca la diferencia en comodidad.

Einhell incluye un papel de lija P120, perfecto para empezar con superficies medias. Luego puedes añadir otras granulometrías según el proyecto: más gruesas para retirar capas iniciales o más finas para acabados suaves.

En definitiva, es la típica herramienta que compran “para un proyecto concreto”… y termina siendo útil en muchos más: lijar marcos de puertas, preparar una pared para pintar, renovar estanterías, suavizar imperfecciones o dar un acabado más fino a piezas de madera.

Una aliada económica para quienes disfrutan renovando cosas en casa

Por menos de 20 euros, esta multilijadora se ha ganado un hueco en muchos hogares por su facilidad de uso y su eficacia en pequeñas restauraciones. Si tienes muebles esperando una segunda vida, es una herramienta que puede ayudarte más de lo que imaginas.

