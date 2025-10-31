La noche de Halloween se ve mejor en 75": Philips baja 300 euros su Smart TV más brutal

Si estabas esperando el momento perfecto para cambiar de televisor, este es el aviso: Philips ha rebajado su Smart TV 75PUS7000 de 75 pulgadas un 38% en Amazon, quedándose en 499€. Y no estamos hablando de una tele cualquiera, sino de una pantalla 4K Ultra HD con Dolby Atmos y plataforma Titan OS, diseñada para quienes no se conforman con ver una película: quieren sentirla. Con esta bestia de 75 pulgadas, el sofá se convierte literalmente en tu cine personal. Y justo a tiempo para Halloween.

Una pantalla gigante con imagen y sonido de cine

Philips 75PUS7000 Amazon Amazon

Philips ha pulido su gama de Smart TVs hasta rozar la perfección en relación calidad-precio. Este modelo combina una resolución 4K UHD con su motor Pixel Precise Ultra HD, que optimiza cada fotograma para conseguir colores más ricos, contrastes más profundos y movimientos más suaves. En la práctica, esto se traduce en algo muy simple: da igual si ves una película oscura, un partido de fútbol o una serie de animación, la imagen se ve limpia, fluida y con un nivel de detalle que impresiona.

El sonido tampoco se queda atrás. La integración de Dolby Atmos no es un añadido más: convierte cualquier escena en una experiencia envolvente. Los diálogos suenan claros, los efectos se distribuyen con precisión por la habitación y, si apagas las luces, es fácil olvidar que estás en casa y no en una sala de cine.

Inteligente, rápida y sin complicaciones

Una de las sorpresas más agradables de esta Philips es su plataforma Titan OS, una interfaz fluida y moderna que facilita el acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube sin tener que navegar entre menús lentos o pesados. Todo está bien organizado y, además, ofrece recomendaciones personalizadas basadas en tus hábitos de visualización.

Y para quienes odian los mandos complicados: basta con pulsar el botón de Alexa o Google Assistant para controlar la tele con la voz. Puedes pedirle que cambie de canal, suba el volumen o ponga tu serie favorita sin mover un dedo, incluso desde el otro lado de la habitación gracias a su micrófono de campo lejano.

El televisor perfecto para quien quiere algo grande (sin pagar de más)

Una tele de 75 pulgadas a este precio no aparece todos los días. Philips ha conseguido un equilibrio difícil entre tamaño, calidad de imagen y precio realista. Y lo cierto es que, tanto si quieres montarte una sala de cine en casa como disfrutar de partidos, pelis o videojuegos con la máxima inmersión, este modelo lo tiene todo.

No hace falta gastarse 1000€ para disfrutar de una pantalla gigante con nitidez, potencia de sonido y funciones inteligentes. Por 499€, esta Philips no solo es una oferta: es un cambio de nivel para tu salón.

