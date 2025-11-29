10.000 Pa, base que se limpia sola y fregado real: el Roborock más brutal, por fin de oferta

Mantener la casa limpia es una tarea constante. No importa si vives solo, en pareja o con niños. El polvo siempre vuelve, los suelos se ensucian, las alfombras acumulan restos y el fregado siempre queda 'para cuando tenga un rato'. Y la mayor parte de las veces, ese rato nunca llega. Aspirar y fregar no son tareas complicadas pero sí repetitivas y acaban ocupando más tiempo del que nos gustaría.

Quizá por eso los robots aspiradores han evolucionado tanto, porque existe un deseo real de liberar tiempo, de entrar en casa por la tarde y notar que todo está limpio sin haber tenido que dejarlo para mañana. Y dentro de ese mundo cada vez más amplio, el Roborock S8 Max Ultra se ha ganado el título de 'robot total': potente, autónomo, inteligente, capaz de aspirar y fregar a niveles que antes solo se veían en gamas altísimas. Este modelo tiene un precio oficial de 1099 euros pero ahora está rebajado a 599 euros, convirtiéndose en una compra que tiene sentido para quien quiere dejar atrás la rutina de la limpieza.

Roborock S8 Max Ultra: limpieza de gama alta a precio de gama media

Cuando hablamos de este modelo, no hablamos de un robot básico que pasa por el suelo de vez en cuando y recoge lo que puede. Hablamos de un dispositivo que sustituye lo que tú hacías con la escoba, la aspiradora y la fregona. Y lo hace con una combinación de potencia, navegación y autonomía que se siente de verdad como un salto de generación.

Roborock lleva años afinando la tecnología HyperForce, pero en este modelo alcanza uno de sus puntos más altos al dotarlo de 10000 mAh de succión, una cifra que durante mucho tiempo era impensable en los robots domésticos. Y, más allá de la ficha técnica, es una potencia que se traduce en que la suciedad desaparece a la primera. Cuando hay migas, pelos o arena en una esquina, el robot no lo empuja hacia los dados, lo recoge.

Cuando detecta una alfombra, aumenta automáticamente la succión, llevando a cabo un aspirado más profundo, más parecido al de un aspirador vertical potente. Si tienes mascotas, notarás la diferencia enseguida, porque la eficacia de este robot sorprende incluso a quien viene de modelos de gama alta.

La parte del fregado es otro salto de calidad. Este robot incorpora el sistema VibraRise 3.0 que no se limita a arrastrar un paño húmedo, sino que vibra para frotar el suelo y levantar la suciedad más pegada. Es especialmente útil en cocinas y baños. Y cuando pasa por una alfombra, levanta automáticamente las mopas evitando mojarlas. La sensación final de limpieza es más parecida a un fregado rápido manual que a lo que ofrecen robots de generaciones anteriores.

Otro punto en el que este robot marca una gran diferencia es en su base RockDock Ultra. Ahí es donde sucede la magia, la automatización. El robot vuelve a la estación y, además de recargarse, vacía el depósito de polvo, limpia la mopa, la seca para evitar malos olores, repone el agua del tanque y lo deja todo listo para la siguiente limpieza sin que tengas que intervenir. La sensación de autonomía es real y no tendrás que estar pendiente del robot para que funcione como debe.

El S8 MaxV Ultra combina el sistema de navegación LiDAR con IA de detección de objetos mediante cámara. Gracias a esto, reconoce muebles, obstáculos, calcetines, juguetes, cables... No se lanza contra los muebles, los bordea. No se engancha con cables, los esquiva. Y no empuja cosas por el suelo, las evita. Esa precisión, sumada al mapeo 3D, le permite crear rutas lógicas, eficientes y limpias para que no tengas que preparar la casa antes de poner el robot a limpiar.

Más allá de todas las especificaciones que te pueda desgranar, lo interesante de este robot es que está pensado para el tipo de vida que la mayoría tenemos. No exige un orden perfecto, ni unos suelos despejados, ni que marques toda la casa con barreras virtuales. Funciona igual si hay juguetes en el suelo, si el perro pierde pelo, si hay alfombras gruesas en el salón... Y lo hace con un descuento de 500 euros que lo hace mucho más atractivo.

