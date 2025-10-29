Smart TVs
De 1.499 a 699 euros esta smart TV LG con un panel QNED MiniLED de 65 pulgadas que asegura colores muy vivos
Esta televisión LG de nueva gama no solo ofrece una calidad de imagen y audio sobresalientes, sino que también está preparada para durar mucho tiempo al asegurarnos actualizaciones
Estamos en uno de los mejores momentos del año para comprar una televisión, ya que hasta los modelos de gama alta están bajando de precio. Ya no solo porque el Black Friday está a la vuelta de la esquina, sino porque muchas marcas buscan liquidar stock de sus televisores antes de lanzar nuevos modelos. Esto nos deja auténticos chollos como esta LG 65QNED85A6C, una smart TV con una gran diagonal que está pensada para conquistar cualquier salón y ahora está a precio mínimo histórico.
Esta televisión de LG salió a la venta hace ya unos cuantos meses por un precio recomendado de 1.499 euros del que ya podemos olvidarnos por completo. De hecho, ahora está disponible con un descuento total de 800 euros que la deja por unos ajustados 699 euros en Amazon, es decir, por menos de la mitad de su precio.
Compra la televisión LG 65QNED85A6C más barata que nunca
La LG 65QNED85A6C es de esas televisiones de nueva gama que puedes comprar con los ojos cerrados, ya que apostar por ella es ir a lo seguro. El principal atractivo de este modelo es que cuenta con una gran pantalla de 65 pulgadas, la cual se ve increíble, y no solo por su resolución 4K, sino porque utiliza una tecnología QNED Mini LED que es exclusiva de la marca y nos asegura una amplia gama de colores para que cada escena se sienta más realista.
Por otro lado, nos ofrece frecuencia de actualización nativa de 120 Hz para que la fluidez sea protagonista, es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG para mejorar el contraste al ver contenido en las principales plataformas de streaming y en su interior incorpora un procesador α8 AI 4K que hace ajustes automáticamente según lo que estemos viendo para optimizar tanto la imagen como el sonido, además de ser capaz de escalar contenido de menor resolución a 4K.
En referencia a esto último, si hablamos sobre su apartado sonoro, nos encontramos con que integra dos altavoces. Estos alcanzan una potencia máxima de 20 W, aunque para marcar la diferencia con respecto a otros modelos se apoya en una tecnología AI Sound Pro que se encarga de simular canales virtuales, lo que nos permite disfrutar de una sensación de inmersión sin tener que recurrir a una barra de sonido.
Y no podemos pasar por alto que llega funcionando bajo un sistema operativo webOS 25. Este destaca por brindarnos una interfaz sencilla, acceso a una gran variedad de aplicaciones y muchos años de actualizaciones para que no se quede anticuada a los pocos años de uso. Sin lugar a dudas, este software es uno de los mejores que hemos probado junto a Google TV o Tizen OS.
Para rematar, es posible controlarla por voz con Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit, algo la hace mucho más versátil, y su apartado de conectividad es bastante variado para que podamos usar desde una barra de sonido hasta nuestra videoconsola, pues incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, cuatro HDMI 2.1, dos USB-A y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
