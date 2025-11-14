32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una GPU RTX 5060 en este portátil Lenovo que está rebajado 350 euros

Lo hemos dicho en más de una ocasión, la mayoría de los portátiles gaming también son una opción muy interesante si, además de buscar un equipo para jugar, también lo vas a usar para trabajar. Si llevas tiempo tras un portátil que sea equilibrado a nivel de características y con un precio accesible, tienes que echar un vistazo al Lenovo LOQ Gen 10.

No es la primera vez, ni será la última, que este portátil tiene un gran descuento. Su precio recomendado es de 1.399 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 1.049 euros. Al ser una oferta que puede finalizar en cualquier momento te recomendamos que, si finalmente decides comprarlo, lo añadas a la cesta lo antes posible. Dicho esto, ha llegado la hora de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece este equipo de Lenovo.

Una bestia en rendimiento, ya sea jugando o trabajando

Este portátil lleva una tarjeta gráfica de última generación Lenovo

Lo primero a destacar del Lenovo LOQ Gen 10 es tu tarjeta gráfica, lleva una NVIDIA GeForce RTX 5060. Esto quiere decir que es compatible con las últimas tecnologías de NVIDIA. A nivel de procesador y memoria, encontramos un Intel Core i7-13650HX, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Esto garantiza un buen rendimiento en cualquier videojuego jugando a una resolución de 1.920 por 1.080 píxeles. No hace falta decir que puede mover títulos de la talla de Gears of War: Reloaded y Battlefield 6, por poner dos ejemplos.

En cuanto a la pantalla, su panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz está a la altura de lo esperado en un portátil de su categoría. Los ángulos de visión son muy buenos. Además tiene una precisión de color sRGB del 100 %. Como puedes ver, no está nada mal.

Tener muchos puertos en un portátil siempre es una ventaja, y el Lenovo LOQ Gen 10 te sorprenderá. Tiene x3 USB 3.2 tipo A Gen1, x1 USB 3.2 tipo C Gen2, x1 conector para auriculares y micrófono, x1 HDMI 2.1 y x1 Ethernet. A esto hay que sumar Bluetooth 3.2 y Wi-Fi 6. Por último, no está de más mencionar que viene sin sistema operativo. Así que, en este caso, la instalacion de Windows 11 queda a cargo del comprador.

Si tenemos en cuenta sus características y el precio actual, no hace falta decir que este portátil es una gran compra. Aprovecha que está disponible por 1.049 euros en Amazon y no dejes pasar esta oportunidad, no sabemos cuando volverá a estar en oferta. Sin duda, es uno de los mejores portátiles de su categoría que hay ahora mismo por debajo de los 1.050 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.