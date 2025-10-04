40 horas de autonomía y cómodos: el precio de estos auriculares HUAWEI roza su mínimo histórico

Si por mucho que miras auriculares inalámbricos no sabes cuáles comprar, te recomendamos echar un vistazo a los HUAWEI FreeBuds SE 2, que combinan buen sonido y ergonomía con un precio muy atractivo, sobre todo ahora que se pueden conseguir por 29 euros en Amazon y MediaMarkt (44 euros en la web de HUAWEI). Una oferta difícil de ignorar para unos auriculares que, por prestaciones, compiten con modelos más caros.

En cuanto a las reseñas de los usuarios, son mayormente positivas (más de 3.700 valoraciones), de ahí que tengan una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 300 unidades. Con estos datos sobre la mesa, no hace falta decir que los HUAWEI FreeBuds SE 2 no te decepcionarán.

Hazte con los HUAWEI FreeBuds SE 2 a precio de derribo

Por menos de 30 euros te llevas unos auriculares que destacan por su diseño ultraligero, y es que cada auricular pesa apenas 3,8 gramos, lo que los hace perfectos para usarlos durante horas. Además, HUAWEI no ha dejado nada al azar: ha analizado más de 300.000 muestras de conductos auditivos para lograr un ajuste ergonómico y cómodo. Por lo tanto, son ideales para escuchar música, ver series o llamadas. También han superado 26 pruebas de fiabilidad, lo que garantiza que, más allá de la comodidad, sean resistentes y duraderos.

Dejando de lado el diseño y pasando a la conectividad, gracias a la tecnología Bluetooth 5.3, ofrecen una conexión estable y mantienen una sincronización perfecta entre el audio y la imagen. Esto es muy importante, sobre todo si sueles ver vídeos o jugar a videojuegos, donde la latencia es muy importante.

¿Y la autonomía? Aquí es donde los HUAWEI FreeBuds SE 2 marcan la diferencia. Con una sola carga, ofrecen hasta 9 horas de reproducción continua, y con el estuche, la cifra se dispara hasta 40 horas. Incluso si tienes prisa, con solo 10 minutos de carga obtendrás 3 horas de música. No está nada mal para ser unos auriculares tan económicos.

En definitiva, los HUAWEI FreeBuds SE 2 son unos auriculares muy cómodos, con sonido de calidad y una batería de larga duración que ahora tienen un precio imbatible. Así que, si tienes un presupuesto muy limitado y no quieres jugártela, no dejes pasar esta oportunidad.

