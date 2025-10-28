5 litros y 10 programas automáticos: el precio de esta freidora de aire Moulinex cae por debajo de los 65 euros

Comprar una freidora de aire Moulinex es ir a lo seguro, y es que estamos hablando de una marca que, además de llevar muchos años entre nosotros, ha demostrado que sabe hacer electrodomésticos de calidad para la cocina. Dicho esto, si quieres cocinar de forma más saludable sin renunciar al sabor, tienes que echar un vistazo a la Moulinex Easy Fry Max 5L, que nuevamente está en oferta.

La Moulinex Easy Fry Max 5L es una de las freidoras de aire más atractivas del mercado, no solo estar disponible por tan solo de 64,99 euros en Amazon —muy por debajo del precio recomendado de 124,99 euros—, sino también por lo que ofrece a nivel de características. Cabe mencionar que, cuando está en oferta, suele costar 69,99 euros, así que ahora está aún más barata.

Comidas deliciosas y saludables en poco tiempo

Uno de los puntos fuertes de esta freidora de aire son sus diez programas automáticos que permiten preparar desde carnes y pescados hasta pizzas, verduras o postres con solo pulsar un botón. Por lo tanto, no hay que estar pendiente del tiempo o la temperatura, aunque tienes la opción de ajustar manualmente la temperatura entre 70 y 200 grados para adaptar cada plato a tu gusto.

Además de la facilidad de uso, la Moulinex Easy Fry Max 5L destaca por su eficiencia. Frente a un horno de convección, permite ahorrar hasta un 70 % de energía y reducir el tiempo de cocinado en casi la mitad. A la hora de limpiarla es fácil y rápido. Su cesta antiadherente se puede meter en el lavavajillas, por lo que no tendrás que fregarla a mano después de cada uso.

Si la cocinar no es lo tuyo, no te preocupes, solo tienes que instalar en tu móvil la aplicación gratuita My Moulinex. En dicha app, que está disponible para iOS y Android, hay muchas recetas y también te ayuda a organizarte con la lista de la compra.

Aunque existen muchas freidoras de aire en el mismo rango de precio que la Moulinex Easy Fry Max 5L, pocas logran igualar la calidad y características que ofrece Moulinex. Si al final decides comprarla, es mejor que lo hagas cuanto antes, ya que esta oferta podría terminar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.