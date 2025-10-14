De 529 a 379 euros: este portátil barato con un procesador Intel de 13ª generación y 16 GB de RAM es un chollo

No hace falta esperar a las ofertas del Black Friday para hacerse con un buen ordenador portátil para productividad, y este Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC es la clara demostración de ello, ya que, además de tener un hardware bastante sólido para darle todo tipo de usos, tiene un descuentazo que lo deja por un precio muy tentador.

Aunque su precio recomendado es de 529 euros, ahora podemos aprovechar la oferta flash que tiene en Amazon para llevarnos este portátil de la popular marca Acer por tan solo unos 379 euros, lo que nos permite ahorrar un total de 150 euros con su compra. Y no, ya te adelanto que no está tan barato en ningún otro lado.

Compra el portátil Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC al mejor precio

Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC Acer

Este Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC es un ordenador portátil pensado para llevar a cabo tareas básicas del día a día de la mejor manera posible. No importa si lo vas a usar para navegar por internet, estudiar, trabajar con programas de ofimática o entretenerte incluso en tus viajes, siempre estará al pie del cañón. Y aunque esté construido principalmente en plástico resistente, tiene un diseño elegante que lo hace parecer más premium y un peso de 1,78 kg que lo hace fácil de transportar.

Si entramos en más detalla, la mayor virtud de este modelo está en que nos garantiza un excelente rendimiento, algo que en gran parte se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Intel Core i5 1334Ude 13ª generación con 10 núcleos que alcanza velocidades de hasta 4.6 GHz, el cual es muy solvente y eficiente en términos energéticos.

A esto debemos sumarle una memoria RAM DDR5 de 16 GB que contribuye a que la multitarea sea más ligera, una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que se caracteriza por ser bastante rápida (algo que sobre todo se nota a la hora de encender el ordenador, abrir programas o hacer transferencias de archivos) y unos gráficos integrados Intel UHD Graphics.

Por otro lado, monta una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflejos que llega a brindarnos una resolución Full HD, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 220 nits, por lo que recomendamos usarlo en interiores. Y en la parte superior de esta nos encontramos con una webcam HD que es muy útil a la hora de teletrabajar, pues nos permite unirnos a reuniones de trabajo en aplicaciones como Goole Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Otra característica a resaltar de este modelo es que nos garantiza una gran autonomía, ya que incorpora una batería de 53 Wh capaz de aguantar hasta 10 horas de uso. Sin pasar por alto que integra unos altavoces estéreo que ofrecen un buen sonido y su apartado de conectividad es bastante más completo que otros modelos por un precio similar al contar con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, un puerto LAN Ethernet, un HDMI, un USB-C compatible con DisplayPort, tres puertos USB-A y un jack 3,5 mm.

Lo único que echamos en falta en este equipo es que no viene con ningún sistema operativo. En otras palabras, tendremos que hacer la instalación por nuestra cuenta, algo que, en cierta parte, nos da la opción de elegir el que más nos guste y apenas tardaremos unos minutos en hacerlo.

