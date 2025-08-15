55 pulgadas, los tonos negros más puros y audio envolvente en esta televisión LG de 2025 rebajada a lo grande

Con el calor que hace fuera de casa, muchas personas aprovechan las tardes para ponerse al día con sus series favoritas. Si tú eres una de ellas y estás pensando en cambiar de televisión, ahora puedes conseguir un modelo de última generación como la LG 55UA73006LA a un precio mucho más económico de lo que probablemente imaginas.

Imagina tener 140 euros extra en el bolsillo después de comprar una tele de nueva gama. Pues eso es lo que pasa ahora con este modelo de LG, que ha bajado de 539 a unos ajustados 399 euros en Amazon. Y lo mejor es que el envío, sobre todo si eres cliente Prime, es tan rápido que no te dará tiempo a reorganizar el mueble del salón.

Compra la televisión LG 55UA73006LA de 2025 a precio mínimo histórico

La LG 55UA73006LA es una televisión de nueva gama con la que podemos actualizarnos y disfrutar de una gran calidad de imagen sin gastar demasiado, la cual tiene un diseño tan minimalista como elegante para encajar en cualquier lugar, ya sea en un mueble o directamente en la pared, siendo esta última una opción muy recomendable debido a su tamaño.

Con relación a esto último, cabe mencionar que aquí tenemos una pantalla de 55 pulgadas. Esta se ve realmente bien, ya que nos brinda una resolución 4K Ultra HD, una retroiluminación Direct LED, una frecuencia nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10 Pro, un formato de alto rango dinámico que realza las luces y profundiza los tonos oscuros para mejorar el contraste. Sin olvidarnos de que usa una tecnología Dynamic Tone Mapping para ver contenido con un mayor realismo.

Pasando a hablar sobre su sonido, integra dos altavoces que en su conjunto alcanzan los 20 W de potencia y se complementan con una tecnología de audio envolvente Dolby Digital Plus para acercarnos más a cada escena. Además, gracias a la inteligencia artificial, puede simular canales de sonido extra con el fin de mejorar la experiencia.

El cerebro de todo esto es el procesador α7 AI Gen8, que tiene la capacidad de escalar contenido de menor resolución, equilibrar los colores y suavizar el movimiento en tiempo real, entre otras cosas. Todo sin pasar por alto que funciona con el nuevo sistema operativo webOS 25, que no solo es muy sencillo de manejar, sino que nos garantiza actualizaciones durante cinco años para que no se quede atrás al poco tiempo.

Y en términos de conectividad, viene muy bien equipada al contar con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, un puerto LAN Ethernet, tres puertos HDMI 2.1 que nos dan la posibilidad de jugar fluidamente, dos puertos USB-A y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas. Es cierto que es uno de los modelos más básicos que ha sacado LG este año, pero es apostar a lo seguro si quieres apostar por una televisión que sea vea y funcione bien sin gastar de más.

