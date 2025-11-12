Hasta un 75% de descuento en NordVPN este Black Friday: navega por internet con seguridad a precio mínimo

El Black Friday no solo es un buen momento para renovar ese viejo smartphone que sigues utilizando o conseguir una televisión a mitad de precio. También es una ocasión perfecta para ahorrar en esas suscripciones a servicios que usamos de manera recurrente, ya que, a la larga, pueden suponer un gran gasto.

Por eso mismo, si eres de esas personas que busca disfrutar de una conexión a internet más segura, ahora tiene una oportunidad inmejorable para hacerte con una de las mejores VPN por mucho menos. Hablamos de NordVPN, que hasta el próximo 10 de diciembre tiene descuentos de hasta el 75% en todos sus planes, permitiéndonos conseguir una suscripción desde tan solo 2,99 euros al mes.

¿Qué ventajas tiene usar NordVPN?

Puede que el nombre de NordVPN te suene de antes o incluso ya lo hayas utilizado alguna vez. Pero en el caso de que no lo conozcas, se trata de un servicio de VPN que nos permite navegar por internet de forma privada y segura, evitando que toda nuestra actividad sea rastreada. Esto es ideal si sueles conectarte a redes Wi-Fi públicas como las de cafeterías, aeropuertos y hoteles desde tu móvil o portátil, o simplemente quieres que tus datos personales estén protegidos.

Pero no es todo. Imagina poder ver contenido exclusivo de otros países, ahorrar en tus viajes encontrando vuelos más baratos e incluso usar apps móviles en regiones donde están restringidas, como es el caso de TikTok en China. Pues todo eso y mucho más lo podemos hacer con NordVPN, ya que, además de ocultar nuestra dirección IP real, también sirve para cambiar virtualmente nuestra ubicación. De hecho, este es uno de los usos más comunes de este tipo de servicios.

Ofertas irresistibles en todos sus planes, pero por tiempo limitado

NordVPN también resulta muy útil en nuestros smartphones, que es donde la mayoría de nosotros usamos más internet NordVPN

Otra de las grandes ventajas de este servicio en cuestión es que cuenta con diferentes planes, los cuales están pensados para todo tipo de situaciones, tanto de uso personal como profesional. Y como mencionábamos anteriormente, todos tienen descuentos de hasta el 75%, aunque puede variar dependiendo del tiempo que las contrates. A continuación, repasaremos los precios a los que se queda cada uno de ellos al contratar el servicio durante 2 años, que es lo más recomendable si buscas ahorrar lo máximo posible:

Plan Básico (descuento del 74%) : 2,99 euros al mes

: 2,99 euros al mes Plan Plus (descuento del 74%) : 3,89 euros al mes

: 3,89 euros al mes Plan Completo (descuento del 73%) : 4,89 euros al mes

: 4,89 euros al mes Plan Ultra (descuento del 75%): 6,49 euros al mes

La gran diferencia entre ellos está en las prestaciones adicionales, ya que cada uno de ellos nos asegura una VPN segura y de alta velocidad, con protección contra amenazas y la posibilidad de usarla en hasta en 10 dispositivos a la vez.

Ya son más de 10 millones de usuarios los que utilizan NordVPN NordVPN

A partir del plan Plus, se añaden funciones muy útiles como la protección contra malware, un bloqueador de anuncios, un gestor de contraseñas multiplataforma y un escáner de filtración de datos. Mientras que el plan Completo incluye todo lo anterior más 1 TB de almacenamiento en la nube, ideal para guardar tus archivos personales sin preocuparte por la privacidad al estar cifrados, y el plan Ultra, el más completo de todos, incorpora una herramienta que nos permite borrar nuestros datos personales de internet, una función que hoy en día se agradece más que nunca.

Sea como sea, si finalmente te acabas decidiendo por alguno de estos planes, obtendrás adicionalmente tres meses de suscripción totalmente gratuitos, por lo que estarás disfrutando durante más de 2 años de todas las ventajas que ofrece una VPN y ahorrando bastante dinero. Eso sí, tienes hasta el próximo día 10 de diciembre para aprovechar esta gran rebaja por el Black Friday y Cyber Monday.

¿Por qué es una de las mejores opciones?

Es cierto que a día de hoy nos podemos encontrar muchas otras VPN que son totalmente gratuitas, o incluso navegadores webs como Opera ya tienen su propia VPN incorporada, pero la realidad es que muchas de ellas venden los datos de sus usuarios o limitan la velocidad y el uso. En resumidas cuentas, no son alternativas tan seguras ni fiables como NordVPN, que nos garantiza un servicio premium por un precio más que razonable, y más con esta promoción.

Por lo tanto, si quieres desde navegar por internet con total tranquilidad hasta ver catálogos internacionales en las principales plataforma de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video, sin perder velocidad de conexión ni complicarte con configuraciones técnicas, no dudes en apostar por NordVPN, pues es uno de esos servicios que terminan amortizándose por sí solos: nos da libertad, ahorramos dinero y protege lo más importante, nuestra privacidad. ¡No dejes escapar la oportunidad!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.