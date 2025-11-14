Hasta un 88% de descuento en Surfshark este Black Friday: disfruta de su VPN y seguridad al mejor precio

Ya huele a Black Friday, ese momento del año en el que todos aprovechamos para hacer algunas de las compras que teníamos pendientes para ahorrar. De hecho, en la gran mayoría de comercios ya estamos empezando a ver grandes descuentos en todo tipo de productos, pero entre tantas ofertas, también es buen momento para invertir en algo que no se ve, pero que vale mucho más.

Hablo de nuestra seguridad a la hora de navegar por internet, y para ello, utilizar una VPN como Surfshark es una de las mejores elecciones que puedes tomar.

Durante las próximas semanas, podemos aprovechar para conseguir una suscripción a Surfshark desde tan solo 1,99 euros al mes, y esto es posible gracias a descuentos de hasta el 88% que estarán disponibles durante todo este mes de noviembre. Así que no dejes pasar los días y la oportunidad de ahorrar una gran cantidad de dinero en un servicio que te aportará lo que más se valora hoy en día: tranquilidad.

¿Por qué Surfshark es una de las mejores VPN?

Internet es un mundo maravilloso, pero en muchas ocasiones pone en riesgo nuestra privacidad y la seguridad de nuestros datos. Por eso mismo, para sentirnos más seguros, Surfshark nos da acceso a una de las VPN más completas del mercado, ya que va mucho más allá de una simple conexión cifrada. La empresa tiene una política clara de no guardar nuestros datos y, gracias a sus más de 4.500 servidores de 100 países diferentes, podemos navegar como si estuviésemos desde la otra punta del mundo.

Esto no solo sirve para ocultar nuestra dirección IP real para mejorar la seguridad y conectarnos a redes Wi-Fi públicas como la de un aeropuerto sin correr riesgo, sino que también nos permite acceder a contenido restringido cuando estemos de viaje en otro país. Por ponerte un ejemplo, podrás usarla para acceder a las películas de Netflix España si te encuentras en Estados Unidos.

Surfshark también es un servicio muy recomendable para usar en dispositivos móviles Surfshark

Otras ventajas que nos ofrece Surfshark es que nos da la posibilidad usar su VPN en dispositivos ilimitados, algo que la competencia suele cobrar aparte, y se puede descargar en Windows, macOS, Android, iOS o Linux, además de que tiene extensiones en los principales navegadores web para activar o desactivar la VPN de una manera más rápida.

Y por si no fuese suficiente, hace uso de una tecnología CleanWeb para navegar sin anuncios y evitar esos molestos banners de cookies que siempre suelen aparecer al entrar en la gran mayoría de sitios.

Surfshark es mucho más que una VPN

Surfshark no se limita a darnos acceso a una de las mejores VPN, pues hasta en su plan más básico incluye función Alternative ID que sirve para generar identidades y correos electrónicos alternativos, algo muy útil para registrarnos en webs que de primeras pueden parecernos algo inseguras sin revelar nuestra dirección real y, al mismo tiempo, evitar que nuestra bandeja de entrada se llene de spam.

A todo esto debemos sumarle que cuenta con suscripciones más premium para disfrutar de más herramientas útiles, entre las que nos encontramos una función 'Alert' que nos notifica si detecta que alguna de nuestras contraseñas o datos bancarios aparecen filtrados en la red, un antivirus con protección en tiempo real que es capaz hasta de bloquear el acceso a nuestra webcam al usar aplicaciones o entrar en determinados sitios, y un motor de búsqueda privado conocido como 'Search', el cual no guarda nuestra información, actividad ni búsquedas.

Tipos de suscripción y precios disponibles por el Black Friday

La función Alternative ID se incluye en el plan más básico y es muy útil a la hora de registrarnos en cualquier sitio web Surfshark

Actualmente, en Surfshark podemos elegir entre tres suscripciones diferentes, y todos ellos tienen descuentos impresionantes para celebrar el Black Friday al seleccionar como mínimo un plan de 12 meses. Eso sí, lo más recomendable es contratar el plan de 24 meses, ya que es el que más económico sale para nuestro bolsillo y nos regalan 3 meses sin coste adicional. Los precios serían los siguientes:

Surfshark Starter (descuento del 87%) : 1,99 euros al mes, incluyendo VPN, CleanWeb (bloqueo de publicidad y rastreadores) y Alt ID (creador de correos alternativos)

: 1,99 euros al mes, incluyendo VPN, CleanWeb (bloqueo de publicidad y rastreadores) y Alt ID (creador de correos alternativos) Surfshark One (descuento del 88%) : 2,19 euros al mes, incluye todo lo anterior, además de antivirus, monitorización de filtraciones y buscador privado.

: 2,19 euros al mes, incluye todo lo anterior, además de antivirus, monitorización de filtraciones y buscador privado. Surfshark One+ (descuento del 80%): 4,19 euros al mes, incluye todo lo anterior, además un servicio (Incogni) que elimina nuestros datos personales de bases de datos de terceros.

Igualmente, tenemos la opción de usar gratis la VPN durante 7 días, por lo que podemos probarla para ver todas sus ventajas y más adelante hacerte con cualquiera de estas suscripciones. Eso sí, como comentábamos al principio, la promoción estará disponible por tiempo limitado, así que te recomendamos hacerte con ella lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.