Adiós a pelear por la televisión: PlayStation Portal es la compra inteligente del momento

Si te gustaría a jugar a tus juegos de PS4 o PS5 desde cualquier parte de tu casa vía Wi-Fi, entonces PlayStation Portal es el dispositivo que necesitas. Además, también permite jugar a través de la nube, aunque tengas la consola. Para esto tienes que estar suscrito a PlayStation Plus Premium, que cuesta 151,99 euros al año. No obstante, durante el Black Friday tiene un 33 % de descuento.

PlayStation Portal tiene un precio recomendado de 219,99 euros, pero actualmente está disponible por 194,90 euros en Amazon y MediaMarkt. Si bien no es el mínimo histórico, Sigue siendo un precio muy atractivo para un dispositivo que ahora resulta mucho más interesante que hace unos meses. Si al final decides comprarlo, lo mejor es que lo añadas a la cesta cuanto antes, ya que la oferta termina el 1 de diciembre.

Hazte con PlayStation Portal por menos de 195 euros

La experiencia que ofrece PlayStation Portal se centra en la inmersión y la calidad visual. Esto lo consigue gracias a una pantalla de 8 pulgadas que reproduce contenido en resolución 1080p a 60 fotogramas por segundo. Lo que realmente marca la diferencia frente a otros dispositivos similares es la tecnología del mando DualSense. Cuenta con la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Además, mantiene la ergonomía y respuesta táctil del mando de PS5, pero con la libertad de poder jugar donde quieras.

Este dispositivo es perfecto si el televisor de tu casa suele estar ocupado, ya que PlayStation Portal permite que otros miembros de la familia disfruten de una película o serie mientras tú continúas tu partida. Su funcionamiento, a través de la red Wi-Fi, es sorprendentemente fluido y los juegos tardan poco en iniciar. En este sentido, la experiencia es más que satisfactoria, siempre y cuando tengas una conexión a Internet que sea rápida y estable.

Con el descuento actual en Amazon y MediaMarkt, es un buen momento para comprar PlayStation Portal, aunque no seas usuario de PS5. Si te suscribes a PlayStation Plus Premium podrás jugar en la nube y disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.