Adiós a pelear por la televisión: PlayStation Portal es la compra inteligente del momento
Da igual si no tienes una PS5, con este dispositivo se puede jugar en la nube. Esto es algo que hasta hace poco no se podía hacer, ya que era necesario tener la consola y usarla para transmitir el juego
Si te gustaría a jugar a tus juegos de PS4 o PS5 desde cualquier parte de tu casa vía Wi-Fi, entonces PlayStation Portal es el dispositivo que necesitas. Además, también permite jugar a través de la nube, aunque tengas la consola. Para esto tienes que estar suscrito a PlayStation Plus Premium, que cuesta 151,99 euros al año. No obstante, durante el Black Friday tiene un 33 % de descuento.
PlayStation Portal tiene un precio recomendado de 219,99 euros, pero actualmente está disponible por 194,90 euros en Amazon y MediaMarkt. Si bien no es el mínimo histórico, Sigue siendo un precio muy atractivo para un dispositivo que ahora resulta mucho más interesante que hace unos meses. Si al final decides comprarlo, lo mejor es que lo añadas a la cesta cuanto antes, ya que la oferta termina el 1 de diciembre.
Hazte con PlayStation Portal por menos de 195 euros
Con el descuento actual en Amazon y MediaMarkt, es un buen momento para comprar PlayStation Portal, aunque no seas usuario de PS5. Si te suscribes a PlayStation Plus Premium podrás jugar en la nube y disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos.
