Ahora es el mejor momento: estos auriculares de Google nunca han estado tan baratos en Amazon

Los Pixel Buds Pro 2 vuelven a estar en oferta en Amazon, pero esta vez es diferente, ya que estamos hablando de su precio mínimo histórico. Sin duda, es una oportunidad que no deberías dejar pasar si buscas unos auriculares de gama alta a precio reducido. Por cierto, como adelanto podemos decir que el descuento puede variar dependiendo del color, para que lo tengas en cuenta.

Estos auriculares son los más ambiciosos que ha lanzado Google hasta la fecha. Su precio oficial en la Google Store es de 249 euros, pero los puedes encontrar en Amazon por 155,22 euros y en MediaMarkt por 199 euros. Cabe mencionar que los Pixel Buds Pro 2 rivalizan con los mejores del mercado, como los AirPods Pro 3 de Apple. ¿Lo mejor de todo? Ahora están disponibles a precio de gama media.

Ahorra 93,78 euros Pixel Buds Pro 2 comprando los en Amazon

Algo a destacar es que estos auriculares han sido diseñados con la comodidad en mente. Su tamaño reducido y su ligereza hacen que se adapten perfectamente al oído. Además, cuentan con un estabilizador ajustable que resulta muy útil al hacer que se mantengan bien sujetos y firmes. Pero eso no es todo, Google también ha puesto especial atención en que la experiencia sea lo más natural posible, y por eso ha integrado funciones inteligentes como la detección de conversación, que pausa la música automáticamente cuando empiezas a hablar.

Los Pixel Buds Pros 2 llevan el chip Tensor A1, que ha sido creado pensando en la inteligencia artificial. Gracias a él, la cancelación de ruido activa alcanza está a otro nivel. De hecho, es el doble de eficaz que en la generación anterior, lo que se traduce en un sonido con un mayor nivel de detalle y envolvente. La calidad de audio es prémium, con graves profundos y agudos claros. Tampoco está de más mencionar que son compatibles con la función encontrar mi dispositivo, que sirve para localizar los auriculares en caso de pérdida.

A nivel de autonomía, estamos hablando de hasta 30 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Como es lógico, esto es usando el estuche de carga. Por último, tampoco podía faltar la carga inalámbrica y la resistencia al agua y al sudor.

Resumiendo, los Pixel Buds Pro 2 no solo destacan por su diseño y por la integración con la IA de Google, sino también por ofrecer una experiencia auditiva de primer nivel. Si a todo sumamos que actualmente están rebajados 93,78 euros, lo único que podemos hacer es recomendarte que los añadas a la cesta antes de que termine la oferta o se agoten, no te arrepentirás.

1Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.