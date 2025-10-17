Ahora que cuesta menos de 900 euros, es difícil encontrar un portátil a la altura de este HP con 32 GB de RAM

Esta oferta no te dejará indiferente si buscas un portátil con un procesador potente, mucha memoria RAM y un SSD de gran capacidad. El HP 15-fd1011ns está rebajado 250 euros por tiempo limitado, así que ahora cuenta con un precio mucho más atractivo y accesible para más personas. Además, al contrario que otros equipos, este incluye el sistema operativo de Microsoft.

Ahora que está disponible en Amazon por 899 euros, el HP 15-fd1011ns es un portátil que, sin duda, vale la pena comprar por todo lo que ofrece. Por cierto, tiene un precio recomendado de 1.149 euros, lo que supone un 22 % de descuento. En cuanto a las reseñas, son muy positivas y esto se ve reflejado en la puntuación de 4,1 estrellas sobre 5.

Ahorra 250 euros comprando el HP 15-fd1011ns en Amazon

Este portátil tiene una pantalla con resolución Full HD HP

Que un portátil tenga una pantalla de calidad es muy importante, y aquí el HP 15-fd1011ns no decepciona. Tiene un panel Full HD antirreflejos de 15,6 pulgadas. Si bien no es OLED, la calidad de imagen es más que correcta, al igual que los ángulos de visión. En su interior encontramos el procesador Intel Core Ultra 7 155H de 16 núcleos, que es una auténtica bestia en rendimiento. A esto hay que sumar 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. ¡Casi nada! En el apartado de vídeo encontramos una Intel Arc.

Con estos datos sobre la mesa, no hace falta decir que este portátil puede con todo lo que le eches. No importa cuántos programas tengas abiertos, no experimentarás una disminución en el rendimiento. Por lo tanto, da igual si buscas un portátil para ofimática, edición de fotos u otras tareas. En lo único que se queda corto es en la edición de vídeo a nivel profesional, hay que tener en cuenta que no tiene una tarjeta gráfica dedicada.

Para que no tengamos problemas a la hora de conectar nuestros periféricos, HP tampoco ha descuidado la conectividad. Aunque no es el portátil con más puertos, los dos puertos USB tipo A, el USB tipo C, el puerto HDMI y la toma de auriculares/micrófono deberían suficientes para la mayoría de los usuarios. Además, incluye Bluetooth y Wi-Fi.

Portátiles por menos de 900 euros hay muchos, pero no con las especificaciones técnicas del HP 15-fd1011ns, por eso es una oportunidad que no te aconsejamos dejar pasar, ya que no todos los días tiene un descuento de 250 euros. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que la mayoría de los usuarios solo hablan maravillas de él.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.