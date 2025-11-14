Ahora que se puede conseguir por menos de 45 euros, este ratón Razer no tiene competencia

Si ha llegado la hora de decir adiós al ratón que usas habitualmente y buscas uno que destaque por su precisión, nivel de personalización y ergonomía, te recomendamos el Razer Basilisk V3. sobre todo ahora que está en oferta. Si bien en la web de Razer cuesta 84,99 euros, actualmente se puede encontrar en Amazon por tan solo 42,99 euros y en PcComponentes por 54,99 euros.

Si echas un vistazo en PcComponentes, verás que lo recomiendan el 97 % de los usuarios. Además, tiene una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Por lo tanto, no hace falta decir que, si lo compras, estamos seguros de que no te decepcionará. Por cierto, aunque es un ratón gaming, también es perfectamente válido para trabajar. En este sentido es muy versátil.

El ratón perfecto para los usuarios más exigentes

La principal razón por la que merece la pena comprar este ratón es su diseño. Se adapta muy bien a la mano y proporciona un agarre natural, asegurando que la mano descanse y los botones estén siempre al alcance. Además, la capacidad de personalización va mucho más allá, pues el Razer Basilisk V3 incorpora 10+1 botones programables, permitiendo a los usuarios asignar todas sus macros.

Otra característica que merece la pena mencionar es la rueda Razer HyperScroll inclinable, que permite alternar entre dos modos de desplazamiento. Por un lado, está el modo libre, que ofrece un desplazamiento rapidísimo para navegar por documentos y páginas web. Por otro lado, el modo táctil es perfecto para juegos de acción donde hay que ir cambiando de arma o habilidad.

Además de todo lo que acabamos de mencionar, también cuenta con 11 zonas de iluminación Razer Chroma RGB. Cada una de estas zonas puede ajustarse con 16,8 millones de colores y una amplia gama de efectos, e incluso el ratón reacciona dinámicamente a la acción en más de 150 juegos compatibles con Razer Chroma.

Ahora que tiene un descuentazo en Amazon y su precio ha caído por debajo de los 45 euros, sin duda, es uno de los mejores ratones con cable, por no decir el mejor, que puedes comprar. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.