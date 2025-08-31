Ahora que se puede conseguir por menos de 460 euros, este portátil Lenovo es una excelente opción

Tenemos que hablar de un portátil potente, fiable y con un diseño pensado para acompañarte a todas partes, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8. Este equipo, que tiene reseñas muy positivas en Amazon y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, ahora mismo está disponible por tan solo 459 euros (29 % de descuento), aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 649 euros, supone un ahorro de 190 euros. Por cierto, estamos hablando del mínimo histórico, así que si estabas esperando una buena oferta, esta es la tuya.

A modo de adelanto y antes de hablar de sus características, no está de más mencionar que este portátil viene sin sistema operativo. Esto quiere decir que, si finalmente decides comprarlo, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Si prefieres una distro GNU/Linux, también la puedes instalar, en este sentido no tendrás ningún problema.

Un portátil enfocado en la productividad con 190 euros de descuento

Este portátil ha sido diseñado para usarios que están en constante movimiento Lenovo

Al contrario que otros portátiles, este merece la pena por ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento, portabilidad y precio. Monta un procesador Intel Core i5-13420H, acompañado de 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB, lo que se traduce en un buen rendimiento y espacio de sobra para todo: desde trabajar con varios programas abiertos hasta almacenar tus archivos, fotos, vídeos y más.

Tampoco decepciona a nivel visual. Su pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD ofrece colores nítidos y buenos ángulos de visión, siendo ideal para trabajar, ver series o incluso editar contenido. En cuanto al sonido, sus altavoces con Dolby Audio ofrecen un plus de calidad. Sin embargo, no esperes demasiada potencia, son de 1,5 vatios. Aquí podríamos decir que cumple, sin más.

Otro punto fuerte es su diseño robusto. El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 cuenta con resistencia de grado militar, lo que lo hace perfecto para usuarios que se mueven constantemente y necesitan un equipo que aguante el ritmo. Además, viene muy bien equipado a nivel de conectividad: x1 HDMI, x1 USB 3.2 tipo C Gen 1, x2 USB 3.2 tipo A Gen 1, x1 lector de tarjetas microSD, x1 conector de audio, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6, para que puedas conectar todo lo que necesites sin problemas.

En definitiva, si estabas pensando en renovar tu equipo, no lo dudes y aprovecha esta oferta antes de que se agote. El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es una excelente opción, y ahora que está disponible a un precio mucho más bajo del recomendado, no deberías dejar pasar esta oportunidad.

