Ahorra 50 euros comprando este smartwatch HUAWEI que acaba de salir a la venta

Tenemos que hablar del HUAWEI Watch GT 6, un reloj inteligente que, además de tener un diseño que combina muy bien con cualquier tipo de ropa, destaca por ofrecer una serie de funciones muy útiles para el día a día. Y lo mejor de todo es que tiene un precio muy competitivo dentro de la gama media. Así que, si tenías pensado comprar un smartwatch, puede que te interese.

Aunque su precio oficial es de 249 euros, que es lo que cuesta en la web de HUAWEI, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en Amazon por 199 euros (modelo de 41 mm). gracias a un descuento automático de 50 euros al tramitar el pedido, Esto lo convierte en una oportunidad que no deberías dejar pasar. Ahora bien, si no sabes nada sobre este reloj inteligente, no te preocupes, porque a continuación echaremos un vistazo a sus características.

Ahorra 50 euros comprando el HUAWEI Watch GT 6 en Amazon

Uno de sus grandes atractivos de este reloj inteligente es su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas que alcanza un brillo de hasta 3.000 nits,. A esto se suma un nivel de nitidez que lo coloca a la altura de los smartwatches más prémium del mercado, pero a un precio mucho más bajo.

El diseño del HUAWEI Watch GT 6 destaca por su estilo refinado y ligero, con acabados en aluminio y sin renunciar a la estética de un reloj clásico. Además, cuenta con certificación IP69 y resistencia al agua de 5 ATM, lo que significa que se puede usar incluso bajo la lluvia. En líneas generales es un dispositivo diseñado para durar.

En el apartado de salud y deporte, ofrece monitorización continua de la frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre (SpO2) y análisis del sueño, entre otras métricas. También cuenta con un sistema GPS de doble banda con seis sistemas de posicionamiento. En cuanto a los modos deportivos, incluye más de 100 modos.

La autonomía es otro de los puntos destables: la batería del modelo de 41 mm puede durar hasta 7 días con un uso típico (hasta 14 días con poco uso). Esta duración de la batería, sumada a su comodidad y grosor de 9,9 mm, lo convierte en un smartwatch que se puede llevar puesto prácticamente todo el tiempo, incluso durante la noche para aprovechar sus funciones de análisis del sueño.

Ahora que se puede conseguir por menos de 200 euros, es un buen comento para comprar el HUAWEI Watch GT 6. Es más, podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Si estás buscando un reloj inteligente que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, aquí tienes uno que no te decepcionará.

