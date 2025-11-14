Amazon deja más barato el Kindle Colorsoft: un libro electrónico con pantalla a color y batería bestial

Los libros electrónicos son una de las mejores compras o regalo que puedes a cualquier persona amante de la lectura. Y no solo eso, pues también hay modelos a color que resultan ideales para que hasta los más pequeños de la casa disfruten de lecturas infantiles o cómics. Un claro ejemplo de ello es el nuevo Kindle Colorsoft, el cual es una maravilla y ahora con accesorios puedes conseguirlo casi 100 euros más barato.

Este libro electrónico de Amazon, el cual ya incluye una funda de tela y un adaptador de 9 W para llevar a cabo su carga de la manera más rápida, tiene un precio de venta recomendado de 328,98 euros al comprar cada uno de estos productos por separado. Igualmente, gracias a la oferta flash que tiene este pack, podemos conseguir todo por apenas unos 232,38 euros en Amazon y así ahorrar unos 96 euros con su compra.

Compra el libro electrónico Kindle Colorsoft de Amazon más barato

Kindle Colorsoft con funda y adaptador de 9 W Amazon

El nuevo Kindle Colorsoft ha sido uno de los últimos libros electrónicos que Amazon ha añadido a su catálogo y tiene muchas cosas positivas que nos han gustado. De hecho, podemos decir que es la mejor elección que puedes hacer si buscas disfrutar de una lectura cómoda y a color. Porque sí, aquí la gran protagonista es su pantalla antirreflejos de 7 pulgadas, la cual nos proporciona una experiencia similar al que se apreciaría sobre papel impreso, pero sobre todo destaca por su alto contraste y soportar hasta 4.096 colores.

Por otro lado, la tecnología de tinta electrónica que utiliza el panel llega a ofrecernos una resolución de 150 ppp a color, mientras que en blanco y negro es de 300 ppp para asegurarnos una gran nitidez. A esto debemos sumarle que incluye una luz cálida ajustable y una función 'color de página' que invierte los colores para simular el clásico modo oscuro, algo ideal para adaptarlo según las circunstancias o descansar la vista, porque no es lo mismo leer mientras viajamos en el transporte público que hacerlo al final del día, cuando ya estamos relajados en la cama.

Y para marcar la diferencia y hacerlo más versátil, nos permite subrayar esas frases de libros o apuntes con el fin de destacar las ideas más claves y filtrarlas según el color que hayamos utilizado. Sin dejar de lado que es posible ajustar el tamaño de la fuente, el interlineado o los márgenes.

En realidad es un modelo muy similar al Kindle Paperwhite, que es uno de los eReaders superventas de la marca, ya que no solo comparten algunas características, sino que también tienen un diseño prácticamente idéntico al ser compacto, delgado y muy ligero, además de asegurarnos una gran resistencia al agua para usarlo incluso a la hora de darnos un baño relajante gracias a su certificación IPX8.

Por último, cabe resaltar que dispone de un almacenamiento de 16 GB que, aunque pueda parecer insuficiente porque eso en cualquier otro dispositivo da para muy poco, aquí es más que suficiente para descargar miles de libros en una gran variedad de formatos. Mientras que si hablamos de autonomía, Kindle vuelve a hacer un trabajo maravilloso con una batería que llega a brindarnos hasta 8 semanas de uso por cada carga, lo cual puede variar según el tiempo que lo utilicemos a diario.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.