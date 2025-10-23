Amazon rebaja 200 euros el televisor Xiaomi más vendido del momento: 65 pulgadas y tecnología QLED

Amazon ha tirado el precio del Xiaomi Fire TV A Pro 65 casi a su mínimo histórico, así que, si tenías pensado renovar tu TV, te recomendamos que le eches un vistazo, sobre todo si buscas un modelo de 65 pulgadas que sea asequible. No estamos hablando de una Smart TV cualquiera, y es que, al momento de escribir estas líneas, es la más vendida.

Si bien esta Smart TV tiene un precio recomendado de 769 euros, actualmente está disponible por 639 euros en la web de Xiaomi, mientras que en Amazon cuesta 569 euros y en PCComponentes 549 euros. En esta última, la recomiendan el 100 % de los usuarios, de ahí la puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece la Xiaomi Fire TV A Pro 65.

Perfecta para cinéfilos y conectar una consola de última generación

Este televisor lleva el sistema operativo Fire TV Xiaomi

El Xiaomi Fire TV A Pro 65 tiene un panel QLED 4K UHD de 65 pulgadas y compatibilidad con HDR10+. Esto último mejora el contraste y el brillo, lo que da como resultado unas imágenes más realistas. Eso sí, el contenido que veas tiene que soportar dicho formato, algo que no siempre ocurre.

No menos importante es la calidad de audio, y aquí encontramos dos altavoces de 10 vatios, así como soporte para Dolby Audio y DTS:X, tecnologías que mejoran la inmersión. Esto es algo que se agradece a la hora de ver una película o serie. Y para los que tienen una PS5 o Xbox Series X|S, el modo Game Boost garantiza una imagen más nítida y fluida. Por cierto, tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz, pero solo en 1080p (60 Hz en 4K).

Uno de los grandes atractivos del Xiaomi Fire TV A Pro 65 es el sistema operativo Fire TV de Amazon. Esto significa acceso a miles de aplicaciones, plataformas de streaming y la comodidad de Alexa como asistente de voz. La interfaz es muy intuitiva y permite acceder a todo tipo de contenido desde la pantalla principal.

Como puedes ver, se trata de una Smart TV que no está nada mal. Su diseño elegante, sus funciones y su precio competitivo la convierten en una de las mejores opciones que hay actualmente por menos de 570 euros.

Sin duda, este televisor es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo. Esto, sumado a que ahora tiene un precio irresistible, hace que su compra sea un acierto. Y si prefieres una Smart TV más pequeña, también está disponible en otros tamaños.

