Amazon rebaja a lo grande su Fire TV Stick 4K: el gadget que convierte cualquier pantalla en una smart TV

Si tienes una televisión antigua que ya ni siquiera se actualiza, un monitor en tu habitación que solo usas cuando enciendes el ordenador, o un proyector que necesitas conectar siempre por HDMI para ver una película, déjame decirte que un reproductor multimedia como el Fire TV Stick 4K puede cambiarlo todo, y además por un precio ridículo, ya que ahora está con un descuento de más del 50%.

Este dispositivo de Amazon que le da una segunda vida a tu televisión tiene un precio recomendado de 69,99 euros, por lo que sale mucho más a cuenta que comprar una smart TV. Pero lo mejor es que, en estos momentos, con la llegada del Black Friday ha caído en picado hasta los 29,99 euros gracias a un descuento total de 40 euros.

Compra el reproductor multimedia Fire TV Stick 4K de Amazon tirado de precio

El Fire TV Stick 4K es uno de los reproductores multimedia más vendidos, y no es casualidad. Este pequeño dispositivo se ha convertido en una compra casi imprescindible para todos los hogares, pues nos permite transformar una televisión antigua, un monitor o incluso un proyector en una smart TV.

Tan solo tenemos que conectarlo a un puerto HDMI y alimentarlo mediante su cable micro-USB para empezar a usarlo. En cuanto lo hagamos y completemos la breve configuración inicial, en la pantalla se mostrará una interfaz igual a la de una televisión inteligente, desde la que podemos acceder a una gran variedad de aplicaciones.

Esto se debe a que funciona bajo un sistema operativo Fire TV OS, el cual es muy intuitivo y destaca por su rapidez. De hecho, algunas de las últimas televisiones de Xiaomi han apostado por integrarlo y dejar a un lado Google TV, una jugada que les ha salido sorprendentemente bien al ofrecer una mejor relación calidad-precio.

Amazon ofrece varios modelos de Fire TV Stick, donde la principal diferencia está en la resolución de imagen, potencia del procesador, almacenamiento, conectividad y funciones extra. Sea como sea, este es uno de lo más completos de todos, ya que puede reproducir contenido a una resolución 4K, además de que es compatible con Dolby Vision y HDR10+ para mejorar el contraste. Mientras que si hablamos de sonido, soporta una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos.

En cuanto a hardware, el encargado de que todo funcione de manera fluida es un procesador Quad-Core a 1,7 GHz. Este se apoya en una memoria RAM de 2 GB, que juega un papel clave a la hora de abrir aplicaciones sin demasiada espera, y un almacenamiento de 8 GB que da de sobra para descargar varias apps. A lo que debemos sumarle que viene con Wi-Fi 6para garantizarnos una conexión a internet más rápida y estable.

Cabe mencionar que su diseño en formato stick es tan compacto que pasa totalmente desapercibido. Y dentro de la caja nos encontramos con un mando a control muy completo. Este no solo sirve para ajustar el volumen, pausar la reproducción o volver al menú, también dispone de varios botones de acceso directo a plataformas como Netflix o Prime Video. Sin pasar por alto que cuenta con un micrófono y otro botón dedicado exclusivamente a Alexa para disfrutar de un control por voz.

