Amazon tira la casa por la ventana y deja el precio de este móvil Xiaomi de gama alta por debajo de los 450 euros
Gran bajada de precio para el Xiaomi 15T, un móvil que por tiempo limitado está rebajado 200,99 euros. Así que, si quieres cambiar de smartphone e ir a lo seguro, no dejes escapar esta oferta que finaliza hoy a las 23:59 horas
Entre todos los móviles que ha lanzado Xiaomi en 2025, hoy hablaremos del Xiaomi 15T, un dispositivo de gama alta que destaca por tener un precio accesible. Cabe recordar que este smartphone tiene un precio recomendado de 649,99 euros para su variante de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Pues bien, lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 449 euros y en MediaMarkt por 499 euros.
Por sus características, que veremos a continuación, es uno de los mejores móviles de su segmento que puedes adquirir actualmente por debajo de los 450 euros. Además, las reseñas de los usuarios son positivas, tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 300 unidades en Amazon. Por lo tanto, es un móvil que vale la pena comprar.
Un buen móvil de gama alta a un precio imbatible
Llegados a este punto, no podemos más que recomendar el Xiaomi 15T, sobre todo ahora que tiene un 31 % de descuento en Amazon. Así que, si quieres ir a lo seguro y no arriesgarte con cualquier otro móvil que solo te genera dudas, no lo pienses más y aprovecha esta oferta.
