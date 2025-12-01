Amazon tira la casa por la ventana y deja el precio de este móvil Xiaomi de gama alta por debajo de los 450 euros

Entre todos los móviles que ha lanzado Xiaomi en 2025, hoy hablaremos del Xiaomi 15T, un dispositivo de gama alta que destaca por tener un precio accesible. Cabe recordar que este smartphone tiene un precio recomendado de 649,99 euros para su variante de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Pues bien, lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 449 euros y en MediaMarkt por 499 euros.

Por sus características, que veremos a continuación, es uno de los mejores móviles de su segmento que puedes adquirir actualmente por debajo de los 450 euros. Además, las reseñas de los usuarios son positivas, tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 300 unidades en Amazon. Por lo tanto, es un móvil que vale la pena comprar.

Un buen móvil de gama alta a un precio imbatible

Que un móvil tenga una pantalla de calidad es muy importante, y aquí el Xiaomi 15T está a la altura de lo esperado. Este smartphone tiene una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que la fluidez está garantizada. A nivel de brillo, alcanza los 3.200 nits, así que se ve muy bien bajo la luz del sol. Por su tamaño y calidad de imagen, es perfecta para reproducir todo tipo de contenido. Y si te preguntas qué procesador lleva, incorpora el MediaTek Dimensity 8400 Ultra, que destaca por su potencia y eficiencia.

En el apartado fotográfico, la colaboración con la mítica firma alemana Leica, asegura unas fotos con un nivel de detalle excepcional. Además, al tener un sistema de tres cámaras traseras, ofrece una gran versatilidad: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados. A la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 60 fps.

A todo esto que acabamos mencionar que hay añadir una batería de 5.500 mAh, carga rápida de 67 vatios, chip NFC para pagos móviles y resistencia al polvo y al agua (IP68). En cuanto al sistema operativo, viene con HyperOS 3. Como puedes ver, no está nada mal.

Llegados a este punto, no podemos más que recomendar el Xiaomi 15T, sobre todo ahora que tiene un 31 % de descuento en Amazon. Así que, si quieres ir a lo seguro y no arriesgarte con cualquier otro móvil que solo te genera dudas, no lo pienses más y aprovecha esta oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.