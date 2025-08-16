Amazon ha vuelto a tirar por debajo de los 450 euros el precio de esta Smart TV que está muy bien valorada

Tenemos que hablar del Xiaomi TV F Pro 55, un televisor que lleva Fire TV. Resulta que tiene un 21 % de descuento en Amazon y está disponible por 449 euros (antes 569 euros). Por lo tanto, si aprovechas esta oferta te ahorras 120 euros. Así que, si ha llegado la hora de cambiar tu Smart TV y no quieres o no puedes gastar más de 450 euros, es una opción muy interesante.

Si bien Fire TV no es tan popular como Google TV, webOS o Tizen OS, es un sistema operativo que tiene un buen soporte a nivel de aplicaciones. Además, la interfaz de usuario es muy intuitiva y te acostumbras rápido. Por otro lado, al estar hablando de un sistema operativo desarrollado por Amazon, no podía faltar la integración del asistente de voz Alexa. Dicho esto, es hora de echar un vistazo más de cerca al Xiaomi TV F Pro 55.

Ahorra 120 euros comprando el Xiaomi TV F Pro 55 en Amazon

Este televisor lleva el sistema operativo Fire TV Amazon

Xiaomi ha demostrado que sabe hacer buenos televisores, y este no es la excepción. El modelo que está en oferta tiene un panel 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología QLED. No hace falta decir que los colores son vibrantes y la nitidez excepcional. Tampoco podía faltar la compatibilidad con HDR10+, que ajusta automáticamente el brillo y el contraste en cada escena para que sea lo más realista posible.

En el apartado de sonido, soporta Dolby Audio y DTS:X para una experiencia más envolvente y cinematográfica. En cuanto a los altavoces, tiene 2 de 10 vatios. A nivel de procesador lleva uno de 4 núcleos que está acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. El rendimiento es bueno a la hora de mover el sistema operativo y la respuesta instantánea. Donde tampoco decepciona es la conectividad. Esta Smart TV incorpora x3 HDMI, x1 USB 2.0, x1 entrada AV, x1 conector para auriculares de 3,5 mm, x1 ranura CI+, x1 entrada Ethernet, x1 salida de audio digital óptica, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda.

Si finalmente decides comprar esta Smart TV, te recomendamos que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento. Si lo que buscas es un televisor más pequeño, siempre puedes comprar el de 50 pulgadas, que cuesta 399 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.