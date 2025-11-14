Apple casi nunca rebaja, pero este iPad 11" cae hoy a un precio que sorprende

Cuando piensas en comprar una tablet, está claro que hay muchos modelos que bastan para lo habitual: navegar, usar las redes sociales, ver vídeos... Pero hay momentos en los que necesitas algo que vaya más allá, en los que te gustaría que fuese una herramienta completa, un lienzo, una pequeña pantalla de cine, un cuaderno... Y ahí es cuando las diferencias se hacen sentir.

Con el iPad 11" de 128 GB digamos que te sitúas en ese punto. Es verdad que no es el tope absoluto de Apple, ahí se situarían modelos como el Pro, pero sí es el que combina lo esencial de una forma muy sólida. Y ya sabes que Apple rara vez baja de precio, por eso hay que aprovechar ofertas como la que nos trae hoy el 11.11 de AliExpress.

Probablemente sepas que este modelo tiene un precio oficial de 379 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Apple. Se trata del precio que mantiene en El Corte Inglés, mientras que en Amazon está disponible por 349 euros. La buena noticia es que ahora lo podemos comprar por 292 euros si utilizamos el cupón ESAE40 en el momento de hacer nuestra compra. Y no, no es el único cupón disponible en esta campaña de AliExpress, también puedes utilizar cualquiera de estos:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Apple iPad 11: el dispositivo que no esperaba encontrar de oferta en el 11.11

Hay algo muy reconocible en los iPad, y es esa sensación de objeto pulido, equilibrado y firme. Ni es pesado ni parece frágil. Lo coges y puedes notar las esquinas redondeadas, el cuerpo de aluminio que no resbala, la pantalla que ocupa casi todo el frontal... Es una sobriedad que no pasa de moda. Un iPad invita a usarlo, y quizá sea ese punto de ligereza emocional, que es incluso más importante que la física, lo que marca la diferencia con respecto a otras tablets.

El chip A16, heredado de los iPhone más potentes de los últimos años, convierte este iPad en una pequeña bestia silenciosa. Sientes cómo las apps se abren sin esfuerzo, puedes editar fotos en un instante, las animaciones se mueven sin tirones, puedes tener varias apps abiertas... Es la clase de rendimiento que te permite usar el iPad como quieras. Por eso el valor real de este chip no está en la potencia en números, sino en la libertad que te da.

Las 11 pulgadas son una medida muy particular. Son suficientes para sentirse grande cuando quieres ver una película o serie, pero lo bastante contenida para que no te dé pereza llevarlo contigo a donde sea. Es un tamaño que se adapta a cada momento sin obligarte a elegir. La pantalla Liquid Retina, más viva, luminosa y precisa que modelos anteriores, convierte cada escena en algo más nítido, más suave, más agradable. No es saturada ni exagerada, y es algo que se agradece cuando pasas horas leyendo, viendo vídeos o simplemente navegando.

Viene con una cámara frontal de 12 megapíxeles para hacer videollamadas con una imagen estable y natural. No tendrá el efecto suavizado de otros modelos, ni tampoco una imagen suavizada. Y la trasera, también de 12 megapíxeles, te permitirá capturar documentos, hacer fotos rápidas o grabar clips.

Si vives dentro del ecosistema Apple, sabrás que esta tablet no se comportará como un dispositivo aislado, sino que será una extensión de tu iPhone, tu Mac y tu nube. Abres fotos aquí y tienes las de tu móvil. Empiezas a escribir algo en el iPad y lo terminas en el Mac sin tener que enviarte a nada. Un dibujo hecho con Apple pencil aparece en tu portátil segundos después. Es un engranaje natural, fluido, algo que notas cada día.

Apple subió el almacenamiento base para que no empiezas con la sensación de que se queda corto. Los 128 GB de este modelo son suficientes para almacenar fotos, poder instalar apps grandes, guardar apuntes, archivos de trabajo... Digamos que es una cifra que te da tranquilidad y te asegura que no vas a estar liberando almacenamiento cada dos semanas.

Al principio te decía que Apple no es una marca que se rebaje a menudo, y eso es algo que sabes tan bien como yo. Y, cuando lo hace, no suele ser en productos actuales. Por eso, este descuento del 11.11 de AliExpress no es un descuento cualquiera, es de esos que hay que aprovechar cuando aparecen, porque no se repiten con frecuencia.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.