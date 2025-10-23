Una de las aspiradoras más baratas de Cecotec baja aún más de precio: cuesta menos de 35 euros

Cecotec es una marca que destaca por la relación calidad-precio de sus productos, de ahí que algunos sean de los más vendidos en Amazon. Si nos centramos en las aspiradoras con cable, la Cecotec Conga Thunderbrush 560 es una opción bastante interesante dentro de la gama de entrada. Tiene un precio recomendado de 52,90 euros, pero se puede conseguir por solo 32,99 euros, mientras que en MediaMarkt y la web de Cecotec cuesta 39,90 euros.

Lo mejor de una aspiradora con cable es que no tienes que preocuparte por el nivel de carga de la batería, aunque por contra dependes de un enchufe para que funcione. No obstante, esto no es un problema si el cable es largo. En caso contrario, siempre se puede usar un alargador. Por lo demás, suele ofrecer lo mismo a nivel de características.

Un aspirador potente y ligero a un precio imbatible

Al contrario que otras aspiradoras, esta tiene un diseño 2 en 1, lo que significa que se puede usar como aspiradora escoba y de mano. Esto quiere decir que permite limpiar desde el suelo hasta muebles, sofás o incluso zonas altas de la casa. Con un peso de tan solo 1,9 kg, resulta muy fácil de manejar.

La movilidad es otro de sus puntos fuertes gracias al cabezal con tecnología 180 grados Twisted, que permite inclinarse y girar con facilidad para llegar a cualquier rincón. A esto se suma un tubo telescópico con 14 posiciones, por lo que es posible adaptarlo a diferentes alturas. Además, el cable de 4,5 metros ofrece bastante libertad de movimiento.

¿Y que pasa con el rendimiento? Aquí la Cecotec Conga Thunderbrush 560 tampoco no decepciona. Su sistema ciclónico sin bolsas mantiene la potencia de succión en todo momento, evitando pérdidas de eficacia con el paso del tiempo. El motor de 600 vatios, optimizado con la tecnología UltraPower, logra un equilibrio perfecto entre potencia y bajo consumo.

En cuanto al cabezal, cuenta con dos posiciones: una para suelos y otra para alfombras o superficies blandas. Por último, no está de más mencionar que incluye un par de accesorios para esquinas, muebles y zonas de difícil acceso.

Como puedes ver, no es necesario gastar mucho dinero para conseguir una aspiradora que sea potente y versátil. Aprovecha que la Cecotec Conga Thunderbrush 560 está disponible por tan solo 32,99 euros y no la dejes escapar.

