Auriculares por menos de 30 euros hay muchos, pero no todos están a la altura de estos de HUAWEI

Si llevas tiempo buscando unos auriculares inalámbricos de calidad que sean baratos, pero no logras decidirte después de tanto mirar, te recomendamos los HUAWEI FreeBuds SE 3, sobre todo ahora que tienen un 39 % de descuento. No estamos hablando de unos auriculares cualquiera. Para empezar, cuentan con más de 3.600 valoraciones en Amazon, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Antes de echar un vistazo a sus características, hablemos del precio. Los HUAWEI FreeBuds SE 3 tienen un PVPR de 49 euros, pero actualmente están disponibles por 39 euros en la web de HUAWEI. Ahora bien, si aprovechas la oferta de Amazon serán tuyos por 29,99 euros. Otra opción sería comprarlos en MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que pocas veces han estado tan baratos, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Hazte con los auriculares HUAWEI FreeBuds SE 3 a precio de derribo por tiempo limitado

Los HUAWEI FreeBuds SE 3 son unos auriculares que destacan por su diseño ligero y compacto. Con un peso de solo 3,8 gramos por auricular, son perfectos para llevaros muchas horas puestos. Además, HUAWEI ha hecho un buen trabajo con la ergonomía, y aquí tiene mucho que ver que haya analizado más de 10.000 conductos auditivos, logrando un ajuste cómodo y más natural.

Vayamos a lo importante, el audio. Estos auriculares cuentan con un controlador dinámico de 10 milímetros que ofrece un sonido claro y potente. Los graves son profundos y con un buen nivel de detalle, mientras que las frecuencias medias y altas garantizan una gran claridad cuando escuchas música o estás en una llamada. Por otro lado, su sistema de cancelación activa de ruido (ANC), pero solo para llamadas, funciona bastante bien a la hora de reducir el ruido ambiental.

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es su extraordinaria autonomía. Con una sola carga, los HUAWEI FreeBuds SE 3 ofrecen hasta 9 horas de reproducción, y junto con el estuche de carga, alcanzan unas impresionantes 42 horas. Además, la función de carga rápida permite disfrutar de 3 horas de música con solo 10 minutos de carga.

Ahora que están disponibles por 29,99 euros, los HUAWEI FreeBuds SE 3 son una gran opción. Aunque hay otros auriculares que cuestan más o menos lo mismo, no todos ofrecen la misma autonomía ni son igual de cómodos, razón de más para que aproveches esta oferta.

